Arhitekt Miloš Kosec: Mi imamo socializem samo za lastnike stanovanj

Dobiva se na dvorišču Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, nekaj korakov od s soncem obsijanih zelenih fužinskih parkov. Zato sledi vprašanje, ali se lahko zgodi, da nekdaj manj privlačne ljubljanske soseske postanejo za kupce vse bolj zanimive, ker ne bodo do zadnjega milimetra pozidane z vila bloki. Arhitekt Miloš Kosec meni, da ja. V svojih kolumnah skuša tudi pogledati dlje od floskul o pregovorni slovenski obsedenosti z nepremičninami. Niso ljudje tisti, ki narekujejo pravila, trg je, pravi. In doda: »Predstavljajte si, da bi čas, ki ga namenimo brskanju po spletnih portalih z nepremičninami in pogovorom o cenah kvadratnih metrov, namenili temu, da bi družbo delali drugačno, boljšo. Verjetno bi živeli precej drugače.«

