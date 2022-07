Argentinski Slovenci igrali fuzbal

Domovino svojih staršev in starih staršev so prepotovali po dolgem in počez, med drugim so obiskali Mursko Soboto, Portorož, Bled, Ljubljano in Novo mesto, vmes pa odigrali kar veliko prijateljskih tekem. »Nogometno ekipo imamo že več kot 20 let in vsi fantje, ki so vključeni vanjo, govorijo tudi slovensko. V Argentini imamo namreč slovenske šole, kjer se učimo jezika.

Moji stari starši so šli v Argentino takoj po drugi svetovni vojni, še vedno pa imamo sorodnike tu, v Sloveniji, zato takšne obiske izkoristimo tudi za srečanja z njimi,« pravi Matias Jakoš, zadovoljen z obiskom v Sloveniji. Že večkrat je bil tu, v ekipi pa so nekateri, ki so Slovenijo zdaj obiskali prvič. Fotografija je nastala v Šentjerneju tik pred prijateljsko tekmo, kjer so se domačini izkazali kot popolni gostitelji, saj so gostom pustili, da so si na igrišču dali duška, pa čeprav so morali zato Šentjernejčani na koncu priznati visok poraz.

So pa argentinski Slovenci po tekmi pokazali, da so bolj Slovenci kot marsikdo med nami, ob prijetnem druženju ter okušanju slovenskih dobrot domače kulinarike so namreč vzneseno prepevali slovenske pesmi, tako zabavne kot narodne.