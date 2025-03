Arboretum Volčji Potok zdaj tudi na poštni znamki

V Arboretumu Volčji Potok, najbolj obiskanem botaničnem parku v državi, so predstavili številne novosti.

Pomočnica direktorja Mateja Račevski je pojasnila, da je bilo ohranjanje pušpanovih živic po vseh evropskih parkih zelo negotovo, zato so se po dobrih praksah iz tujine odločili za zamenjavo z odporno sorto, pušpanovim ožigom. S proučevanjem prvotnih načrtov so obnovili podobo parterja iz časa Souvana.

Znamka je priznanje Arboretumu za prepoznavnost v slovenskem prostoru.

Dr. Zdenka Čebašek - Travnik je predstavila delo študijske skupine z naslovom Modra palica. Projekt odpira možnosti za preživljanje časa v naravi tudi za tiste, ki se zaradi telesnih, čutnih ali kognitivnih ovir srečujejo z omejitvami pri obisku naravnega okolja. Lili Jazbec pa je predstavila, kako Pot za spomin nagovarja osebe z demenco in njihove spremljevalce.

Kmalu zeliščarski dan

O letošnjem programu je spregovorila Melita Miš Strgar. Tradicionalno razstavo tulipanov so razširili na pomlad v Arboretumu, novost je labirint cvetja. Cvetenje prvih sort japonskih češenj se je že začelo in bo trajalo še tri tedne, tulipani pa so še vedno tisti, ki očarajo z raznolikostjo. Letos je v gredah na ogled 350 različnih sort. Na sporedu so še prireditve, posvečene vrtnicam in rododendronom, 12. aprila bo zeliščarski dan, junija pa dan folklore. Poleti sledijo festival cvetov, Čarobni dan in filmski večeri, jesenski dogodek bo posvečen bučam in prireditvi Začarani park, december pa prazničnim lučkam.

Pošta Slovenije je izdala posebno znamko Arboretuma Volčji Potok. Kot je povedala predstavnica Pošte mag. Simona Koser - Šavora, je to priznanje Arboretumu, ki ga je lani obiskalo 350.000 ljudi, za prepoznavnost v slovenskem prostoru, na koncu pa je slovesno izročila prvi spominski album znamk direktorju Javnega zavoda AVP Matjažu Mastnaku in predstavnici ministrstva za kulturo Barbari Mlakar. Zahvalili so se tudi Svetlani Mijaševič, oblikovalki znamke, ki je izšla v seriji Turizem – Slovenija v presežnikih.