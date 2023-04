Aprila nas ne čaka nič dobrega: slana, pozeba in burja

Čeprav je sonce posijalo tudi minuli vikend, je bilo za marsikoga bolj presunljivo sobotno popoldne, ko se je nebo odprlo nad glavnim mestom in nekaterimi drugimi kraji; da je bila Ljubljana kratek čas bela od toče, je presenetilo marsikoga, ki se je po mestu sprehajal v pomladanskih oblačilih. Nevihto so spremljali grmenje in strele, toča pa je bila mehka, rečemo ji babje pšeno. Toda bistveno večja nevarnost se napoveduje za prihodnje dni, saj vremenoslovci opozarjajo, da nam znova grozita slana ter pozeba.

Slana in cvetni prah

Star pregovor, ki opiše vpliv slane v aprilu, se glasi: »Slana malega travna je bolj nevarna kot poleti toča in suša soparna.« Slana je namreč že konec prejšnjega meseca nenadejano prelisičila naravo, ki se je že začela pomladansko prebujati, marsikje so vzbrsteli poganjki oziroma popki. Hladna vremenska fronta je od severa že včeraj dosegla Alpe in naj bi v minuli noči prešla naše kraje; pred njo je k nam s severnim vetrom dotekal razmeroma vlažen zrak. Za današnje jutro so vremenoslovci napovedali nizke jutranje temperature: od ena do štiri stopinje Celzija, v alpskih dolinah malo pod ničlo, na Primorskem do 9 stopinj. Toda prav na Primorskem opozarjajo, da bo zapihala tudi burja.

Na Primorskem bo zapihala burja. FOTO: Boris Šuligoj

Po napovedih naj bi bilo jutri sončno, toda hladno in vetrovno, zatem pa naj bi v sredo dočakali nekoliko več oblačnosti, veter pa bo po pričakovanjih strokovnjakov oslabel. A oba dneva zjutraj marsikje pričakujejo slano; ponekod pa že napovedujejo temperature, ki bi lahko dosegle do –5 stopinj. Prav tako še ne gre odpisati novega snega v višje ležečih krajih, opozarjajo. Slana bo marsikje tudi v četrtkovem jutru – pa čeprav napovedujejo sončno in suho vreme in čez dan okoli 10 °C. Od petka bo bolj oblačno, nekoliko se bo povečala možnost za padavine, za zdaj kaže na manjše količine. Tudi jutranje temperature bodo zaradi oblačnosti spet večinoma nad ničlo. Nizke temperature naj bi obstale tudi med velikonočnimi prazniki, ko pa ne pričakujejo večjih padavin – vsaj glede na zdajšnje podatke.

Tudi vinogradniki trepetajo pred močjo narave. FOTO: Jože Pojbič

Kljub muhastemu vremenu ter slani in burji pa stroka v biovremenski napovedi opozarja ljudi, občutljive za cvetni prah, da se morajo paziti. V minulem tednu je narava omogočila hiter razvoj sezone breze, dodatno obremenitev bosta dodala gaber pa cvetni prah oljke, prav tako se nadaljuje sezona jesena. V zraku bo ob naštetih še cvetni prah nizko alergenih vrst: topola, različnih vrst vrb, javorja in okrasnih cipresovk. Obremenitev bodo ob prihajajočem koncu tedna zmanjševale napovedane krajevne padavine.

Minuli konec tedna je marsikoga presenetila toča, a tudi sneg menda še ni rekel zadnje. FOTO: Bralka Lea