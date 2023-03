April bo čez par dni, tukaj pa zimska idila (FOTO)

V teh dneh je ponekod po Sloveniji zapadel sneg celo do nižin, v gorah pa ga je ob koncu tedna zapadlo celo do okoli 50 centimetrov. Največ nad nadmorski višini okoli 1800 metrov ter v Julijskih Alpah. Višje je bil sneg suh, predvsem severni veter ga je prenašal in delal zamete, snežna odeja pa je mehka in rahla, poroča ARSO.

To lahko vidite na Kranjskem Raku.

Čeprav je pomlad, je novozapadli sneg prinesel veliko veselja, predvsem smučarjem. »Novozapadlega snega so veseli smučarji, ljubitelji pomladi malce manj ...Trenutno so dobrodošle gamaše, še posebno, če boste zavili s poti. Rakove ravni - Domžalski dom,« je na družbenih omrežjih zapisal Vitomil Kržišnik.

Pogled na Gojško planino.

Previdnost ni odveč

Če se boste odpravili v naravo, bodite previdni. Na snežne in plazovne razmere bo vplival okrepljen severni veter, ki bo prenašal novi sneg in delal zamete ter gradil opasti. Mrzlo bo, zato bo v gorah sneg ostal suh in rahel. Na prisojnih pobočjih se bo površina snežne odeje sicer čez dan nekoliko ojužila in ponoči pomrznila, a ne višje v visokogorju.

Na Mali planini.

Nižje bo sneg počasi kopnel. Nad okoli 1800 m se bo nevarnost snežnih plazov povečala in bo znatna, 3. stopnje. Predvsem bodo nevarna strma pobočja z napihanim snegom na južnih straneh grebenov in sedel pa tudi grape, kamor bo severni veter odlagal sneg. S strmih pobočij se lahko sprožil tudi kakšen spontani plaz novega snega, opozarja ARSO.

Približana Ojstrica in pred njo Lučki Dedec.

Pogled na stane Velike planine s kuliso Planjave-

Na momente je močno zapihalo.

Na planini je zapadlo veliko snega.

