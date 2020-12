Prihranite čas in si poenostavite življenje

Bančno okence, ki je odprto 24 ur na dan in 7 dni v tednu FOTO: Huawei

»Preden sem pred ne tako davnim začela uporabljati mobilno banko, sem položnice, verjeli ali ne, še vedno plačevala na pošti oziroma bančnem okencu. Bančnih zadev nikoli nisem urejala v spletni banki na računalniku. Ko sem enkrat poskusila na svojem telefonu, pa se mi je odprl čisto nov svet. Odkar uporabljam banko na svojem telefonu, se enostavno povedano počutim precej bolj neodvisna, saj lahko te zadeve urejam, kadar imam čas. Nisem vezana na odpiralne čase poslovalnic in ni mi treba več čakati v vrsti. Zelo osvobajajoče.«

Prihranite čas in si poenostavite življenje FOTO: Huawei

Dostop lahko zaščitite z geslom, prstnim odtisom in sistemom za prepoznavo obraza

»Še enkrat poudarjam, da si nisem najbolj domača s sodobno tehnologijo. A v resnici je bilo nastavljanje varnosti mačji kašelj. Najprej sem na svojem Huaweiu P40 Pro nastavila odklepanje z vzorcem in prstnim odtisom, pri čemer me je telefon sam vodil čez postopek, za vstop v mobilno banko pa uporabljam kombinacijo lastnega gesla, prstnega odtisa in enkratne šifre, ki se generira sproti vsakih nekaj sekund.«

Vse informacije na dosegu roke

AppGallery vam pomaga plačati položnice, ne da bi vstali s kavča FOTO: Huawei

NLB Klikin FOTO: Huawei