Apokaliptični posnetki s Krasa (VIDEO)

Posadke helikopterjev in letal Slovenske vojske so v prvih sedmih mesecih leta poletele na pomoč že 406-krat, pri tem prepeljale ravno toliko poškodovanih ali obolelih oseb in skupaj letele 832 ur. To presega letno raven vseh reševanj v preteklih letih, ki v povprečju znaša 700 ur letenja. Samo v juliju so sodelovale pri gašenju 13 požarov.

Ob tem so nastali posnetki, ki so dih jemajoči. Oglejte si nekaj videoposnetkov iz policijskega helikopterja in s termokamero, ki jih je med preleti obsežnega prizorišča požara naredil Andrej Rogelja, vodja zračnih sil pri Gasilski enoti Nova Gorica.