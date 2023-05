Anže Logar ustanovil Platformo Sodelovanja: to so znani obrazi, ki mu stojijo ob strani

V prostorih ljubljanskega hotela je danes za zaživelo društvo poslanca SDS Anžeta Logarja Platforma Sodelovanja. Že pred predstavitvijo je Logar napovedal, da bo namenjena temam, ki so pomembne za prihodnost politično preveč razdeljene Slovenije. Društvo je sicer odprto za vse, ki prisegajo na kulturo dialoga, piše v vabilu na ustanovitev.

Ustanovitev društva je Logar napovedal po predsedniških volitvah. Takrat je dejal, da smo »na pragu nečesa velikega« in sprožil ugibanja, kako bo unovčil pridobljen politični kapital.

Kot smo že poročali so se Logarju se tako pridružili številni znani obrazi. Med njimi so vodja kabineta nekdanjega predsednika Boruta Pahorja Alja Brglez, nekdanja evropska poslanka SDS in šefinja njegovega volilnega štaba Romana Jordan, poslanka SDS Eva Irgl, profesor evropskega prava na Novi univerzi Matej Avbelj, ekonomist Igor Masten, nekdanji minister za izobraževanje iz kvote SD Jernej Pikalo, direktor Beletrine Mitja Čander, zdravnik Rok Ravnikar in gospodarstvenik Igor Hustič. Z Logarjevo vizijo naj bi simpatizirala tudi nekdanji minister za digitalni razvoj iz tretje Janševe vlade Mark Boris Andrijanič in prvi mož NLB Blaž Brodnjak.

Med zbranimi pa so bili v občinstvu tudi Janez Pogorelc, Mitja Bervar, Andrej Čuš, Marko Balažic in Blaž Košorok.

Pikalo zatrdil, da to ni politična stranka

Ob ustanovitvi Platforme je nekdanji minister SD Jernej Pikalo zapisal, da je treba najti skupne vrednote naših prekrivajočih se identitet, da bomo lahko živeli skupaj. »To je društvo, ni politična stranka. Če se ne bo znalo soočati z različnostjo, poslušati in slišati drugačne, potem to zame ni krog, kjer želim sodelovati. Pripravljen sem poslušati, razmišljati, deliti izkušnje in znanje, nisem pa pripravljen podpirati enoumja, lažnih novic, manipulacij, potvarjanj in zagotavljati navidezne pluralnosti.«

Dodal je še, da je morda naiven, ampak, da se mu zdi pomembno, da se da dialogu in medsebojnemu razumevanju priložnost. »Včasih moraš imeti pogum in sprejeti zahteven izziv – kar pa ne pomeni, da sem spremenil svoje vrednote. Sem, kar sem, in to bom ostal.«