Anže Logar končno razkril, kaj bo storil v prihodnjih mesecih. Kaj na to pravi Janez Janša?

Anže Logar, ki se je januarja povzpel na mesto najbolj priljubljenega politika v državi, je v govoru po izgubljenih predsedniških volitvah napovedal odpiranje novih vrat v politiki, zato so se kmalu začela ugibanja o tem, ali ustanavlja novo stranko in ali namerava na čelu stranke nadomestiti dolgoletnega predsednika SDS Janeza Janšo.

O svojih načrtih je spregovoril v ponedeljkovi oddaji 24ur zvečer. Kot pravi, bo sporočilo, ki je imelo v času predsedniške kampanje relativno širok odmev, v svojih aktivnostih udejanjal tudi v bodoče. Kako konkretno bo to potekalo, je po Logarjevih besedah v tem trenutku nemogoče napovedati, saj je vse odvisno tudi od tega, kako se bodo okoliščine v Sloveniji spreminjale.

Napovedal novo platformo

Logar meni, da je javni prostor v Sloveniji preveč binaren, enako opaža tudi v politiki. Kot pravi, potrebujemo širok razmislek o tem, kako iti naprej. V kampanji je ugotovil, da je po toliko letih proti prišla želja za politiko za. Zato je napovedal, da bo v prihodnjih mesecih, do junija, oblikoval platformo sodelovanja. Šlo bo za obliko široke razprave o ključnih temah, ki so razvojne narave in ki najprej zahtevajo analizo stanja, potem pa konkretne rešitve. V ta dialog namerava povabiti širok spekter sogovornikov.

»To bo kot neka iniciativa s čim širšo podporo, tudi ljudi, ki se vsakodnevno obračajo name in potrjujejo tezo, da je čas za širši konsenz,« je napovedal Logar. Gospodarsko okolje, zunanjepolitične usmeritve, vprašanje volilnega sistema so po njegovem prepričanju teme, ki se jih je treba lotiti v Sloveniji.

Bo končal kariero v SDS?

Kot pravi Logar, vzpostavitev omenjene platforme ne pomeni, da bo končal kariero v stranki SDS. »Težko verjamem, da bi iniciativo, ki bi skušala povezovati, nekdo ocenil kot nekaj, kar škoduje posamezni politični opciji.« Povedal je, da je svoje načrte omenil v stranki, posvetuje pa se s tistimi, s katerimi se srečuje in pogovarja o teh stvareh.

Na vprašanje, ali bo morda postal naslednji predsednik SDS, je Logar odgovoril enako kot Janša: vse opcije so odprte.