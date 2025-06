Anže Kopitar z ženo Ines na sodišču, ona se je počutila izigrano, to zahteva od sester Pretnar

Nakup hiše oziroma vile na Bledu, še posebno če ta stoji v neposredni bližini jezera, je za večino Slovencev misija nemogoče. A zvezdnik hokejske profesionalne lige NHL Anže Kopitar, čigar premoženje je bilo lani po oceni ustvarjalcev lestvice 100 najbogatejših Slovencev vredno 45,3 milijona evrov, je bil oktobra 2022 z ženo Ines pripravljen odšteti 1,2 milijona evrov. Toliko je po podatkih časnika Finance znašala pogodbena vrednost hiše, ki leži le streljaj od regatnega centra v Mali Zaki. Hiša z zemljiščem, na katerem stoji, je, kot so izračunali na Geodetski upravi RS, danes vredna 1,279 milijona evrov.

16. 5. 2022 Datum, ko je bila sklenjena pogodba o ari. 14. 10. 2022 Anže Kopitar z ženo sklene pogodbo o nakupu hiše. 8. 6. 2023 Sodišče s sklepom sestrama prepove posle z nepremičninami.

Kopitar se je z ženo z lastniki sosednjih zemljišč dogovoril tudi za služnostno pravico. S tem si je med drugim priboril pravico hoje in vožnje po tuji parceli, rabe zemljišča, ki obsega opravljanje zemeljskih del, košnjo, pašo, ureditev zelenjavnega vrta ter sadovnjaka ter celo postavitev otroškega igrišča. Takšno pogodbo sta zakonca podpisala tudi s sestrama Ido in Boženo Pretnar, polovičnima lastnicama sosednjih kmetijskih zemljišč. Te, ki so v naravi travnik in gozd, segajo do vznožja pečine, na vrhu katere je znameniti Blejski grad. Razlog za podpis te pogodbe o služnosti, ki je brezplačna, jim je bilo, kot danes razlagata tako sestri kot zakonca, predstavljeno kot zavarovanje nakupa nepremičnin v postopku javne ponudbe na radovljiški upravni enoti. S tem bi sokrajanom s statusom kmeta omogočili, a precej otežili predkupno pravico.

A si nora! A veš, koliko je to vredno?!

Na fotografiji levo Ida, poleg nje sestra Božena

Znani lokalni nepremičninski agent Borut Kordež je četverici, ko je beseda tekla o prodaji hiše (ta ni bila v lasti sester Pretnar, op. a.), razložil, da bi bilo za vse dobro, če bi tako zemljišča kot hišo prodali v paketu. Sestri sta se strinjali, da zemljišča prodata za dobrih 300.000 evrov. Agentu sta zaupali, ker da jima je zagotavljal, da za zemljo, ki najverjetneje nikoli ne bo zazidljiva, drugače več ne bi mogli iztržiti. »Veseli bodita, da lahko po taki ceni prodata,« se agentovih besed spominja Božena. Pred podpisom pogodbe naj bi ju tudi prosil, da naj ne govorita naokoli, kdo se zanima za hišo in njuna zemljišča. Kaj hitro bi to lahko prikapljalo v medije. Maja 2022 sta podpisali pogodbo o ari. Skupaj s prodajalcema hiše sta potem obiskala zakonca Kopitar in zdelo se je, da so sklenili dober posel. A ko je nato njun brat izvedel, za koliko sta prodali zemljišče in kdo je kupec, se je začelo zapletati.

»Bratu sem povedala, da sva dobili 300.000 evrov. 'A vsaka toliko?' me je vprašal. Odgovorila se mu, da ne. 'A si nora! A veš, koliko je to vredno?!' mi je odgovoril,« se je spominjala Božena. In sestri sta se odločili, da bosta poskušali škodo, ki naj bi jima nastala, nekako sanirati. Tako nista objavili javne ponudbe in zemlja je še vedno njuna.

Rečeno jima je bilo, da morata s to hišo kupiti še sosednja zemljišča.

Šlo je za dober posel

Zakonca Kopitar imata nad travnikom in gozdom še vedno služnostno pravico. To pomeni, da se tam lahko brez težav igrata njuna otroka, Kopitar trenira, še vedno pa seveda nista lastnika teh parcel. Ko jima je isti nepremičninski agent leta 2022 predstavil, da je mogoče hišo kupiti le v paketu z zdaj spornimi zemljišči, sta se kljub pomislekom za to odločila. »Za vse skupaj je bila določena cena 1,8 milijona evrov. Za Slovenijo se mi je cena zdela visoka,« je povedala Ines.

»Za nakup sva se odločila, ker je v ZDA hiša pri hiši in ni dovolj zelenja. Verjetno se je lepo zjutraj zbuditi in videti malo zelenja,« je pristavil Anže. Tudi sam takih cen v Sloveniji ni bil vajen, a ker gre za lokacijo ob Blejskem jezeru, jo je na koncu sprejel. Poleg tega sta se ves čas sklenitve posla posvetovala z odvetnikom Jankom Jermanom ml. Ta ju je zadnji delovni dan pred dnevom državnosti tudi spremljal na kranjskem okrožnem sodišču, kjer sta se soočila s sestrama Pretnar.

Travnik pred hišo, ki je v lasti sester Pretnar, uporabljajo otroci in Anže za trening.

Zoper njiju sta namreč vložila tožbo, vredno 314.637,50 evrov, zaradi »izpolnitve pogodbe o ari«. Do pravnomočno zaključenega pravdnega postopka je sodišče 8. junija 2023 s sklepom na vseh spornih nepremičninah Ide in Božene Pretnar zaznamovalo »prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnin«. Da sta sestri Pretnar sklenili dober posel, je še danes prepričan nepremičninski agent Kordež. Pojasnil je, da bi bile parcele po standardnih izračunih takrat vredne okoli 123.000 evrov. A ker bi se te priključile kupcu hiše, bi njihova vrednost poskočila na 287.000 evrov. Ker pa sta sestri želeli, da bi po vseh odbitih davkih in stroških dobili celih 300.000 evrov, je bila končna cena postavljena na 314.000 evrov.

Počuti se izigrano

Anže in Ines, ki sta iz prestižnega Manhattan Beacha pri ameriškem mestu Los Angeles, kjer živita, pred nekaj tedni priletela v Slovenijo, sta razočarana, da se je zgodba o nakupu hiše v Sloveniji tako razpletla. »Devetnajst let že živiva v ZDA in sva zaupala ljudem,« je dodala Ines. Med drugim sta zatrdila, da s ceno nakupa zemljišč nista imela nič oziroma da nikogar nista silila v prodajo.

»Če nekdo pritiska na nekoga, potem ne pride na kavo in otroku prinese čokolado,« je Ines spomnila na obisk sester pri njiju po podpisu pogodbe. »Ceno so nama prodajalci postavili,« je izpostavila Ines in še, da se je na koncu počutila izigrano. Denar sta prodajalcem zelo hitro nakazala, saj sta želela čim prej skleniti posel in biti do vseh korektna. Prepričana je, da se je zadeva samo zato tako razpletla, »ker je nekdo na koncu ugotovil, da je kupec Anže«.