Antonova trgatev namesto ledene (FOTO)

Ob svetem Antonu Puščavniku, ki je zavetnik občine Cerkvenjak, so v vinogradih družine Breznik, ki ima v Komarnici vinogradniško kmetijo z gostinstvom in turizmom, opravili 2. Antonovo trgatev, natrgali so okoli 250 kilogramov laškega rizlinga. Iz posušenih jagod visoke kakovosti so pozneje stisnili vino posebne kakovosti – suhi jagodni izbor.

Glede na temperature, ki so se na območju Slovenskih goric gibale v tednu pred trgatvijo, je bilo pričakovati, da bo šlo tudi za ledeno trgatev, a se to ni zgodilo. Kljub temu so Breznikovi, kjer so vsi družinski člani močno vpeti v vinarstvo, vinogradništvo, turizem in gostinstvo, zadovoljni s pridelkom. Družino sicer sestavljajo mama Terezija, odlična kuharica, oče Damijan, ugledni vinogradnik in vinski vitez, hčerka Martina, prepoznavna turistična delavka in nekdanja lokalna vinska kraljica pa tudi kuharica, in sin Marko, prav tako vinski vitez in vinski svetovalec. Sommelier je tudi Martinin fant Žan.

Nekdanja in sedanja vinska kraljica, Martina in Tjaša

»Ko se poletje prevesi h koncu in ko listje na drevju počasi prične spreminjati barvo, takrat vemo, da je čas za trgatev. To je opravilo, ki ga vinogradniki čakamo vse leto. Vse leto stiskamo pesti, da nam bo narava prizanesla in nas obogatila s sladkim grozdjem. Večji del trgatev opravimo v jesenskem času. Vsakih nekaj let pa nam je dano, da jo lahko opravimo kasneje, tako kot se je to zgodilo letos. Prvo trgatev v letu 2022 ter zadnjo trgatev letnika 2021 smo poimenovali kar Antonova trgatev, saj je ravno to čas, ko praznuje naš farni zavetnik sveti Anton Puščavnik,« pove Martina.

»Vse leto stiskamo pesti, da nam bo narava prizanesla in nas obogatila s sladkim grozdjem.

Od lanske jeseni so na 400 trtah pustili zoreti grozdje sorte laški rizling, ki je najbolj razširjena bela sorta vinske trte v Sloveniji, hkrati pa velja za tisto, ki je najbolj primerna za pozne trgatve.

Vino za užitek

Ves praznični dan – pobiranje sadežev narave je za kmetovalce vedno velik praznik – so Breznikovi, seveda ob upoštevanju trenutnih ukrepov in priporočil, preživeli s svojimi berači, prijatelji in sorodniki, med katerimi so bili vinski vitezi, vinske kraljice in drugi gostje, ki so jim trgatev pomagali izpeljati. Skupaj so potrgali približno 250 kg grozdja, iz njega pa iztisnili 60 litrov sladkega soka. V normalni trgatvi bi to pomenilo nekaj več kot 1000 litrov sladkega grozdnega soka. In kakšen je bil grozd?

60 litrov sladkega soka so iztisnili.

»Bil je v celoti obdan z žlahtno gnilobo, ki je obvezna in hkrati nujna za pozno trgatev. Grozdne jagode so bile zgubane kot rozine in praktično popolnoma suhe, posledično je v takšnih jagodah visoka koncentracija sladkorja. In ravno to je bil znak, kakšno posebno trgatev smo imeli. Pridobili smo naziv suhi jagodni izbor, ki pri nas velja za najvišjo kakovost vina. Vina iz takšnega grozdja potrebujejo dolgo časa, da dozorijo in da so primerna za prodajo. Vino je čudovito jantarne barve, ki se po kozarcu odpira počasi, gladko in oljnato. Bogat vonj nam prikliče suho sadje, fige in rozine v bogatem in rahlem razmerju z medom. Čudovit preplet sladkosti, kisline in alkohola. Ob okušanju takšnega vina lahko samo uživamo!« dodaja nekdanja vinska kraljica Martina.

Kmetijska svetovalka Cvetka Bunderla je ocenila, da gre za suhi jagodni izbor. Fotografije: Žiga Kalan

Mladi gospodar in vitez Marko Breznik je vesel, da je grozdje dalo suhi jagodni izbor.

Tudi vinski svetovalec Žan Krajnc je dejal, da bo kapljica vrhunska.

Grozdne jagode so bile še kar zdrave.