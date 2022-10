Antonija peče najboljši kruh (FOTO)

Kruh je verjetno edino živilo, ki ga poznajo ljudstva vseh ras in kultur. Prvi zapiski o kruhu na Slovenskem segajo v 13. stoletje, z njim pa lahko povežemo tudi nekatere slovenske priimke. Leta 2021 se je Kruh pisalo 82 ljudi, Hlebec pa 205. Da znamo Slovenci speči odličen kruh, smo se prepričali tik pred svetovnim dnevom hrane, ko je v ljubljanski restavraciji diVino potekalo že tradicionalno tekmovanje v peki kruha – Naj Fala kruh.

Zmagovalke s komisijo.

Strokovna žirija, ki so jo sestavljali Urška Fartelj, avtorica kulinarične spletne strani 220 stopinj poševno, Mirjam Kavčič, direktorica podjetja Lesaffre Slovenija, in Dušan Berglez, živilski tehnolog v podjetju Lesaffre Slovenija, je med vsemi prijavljenimi izbrala tri najboljše, ki so vsak v svoji kategoriji prejeli naziv naj Fala kruh 2022.

Degustacija.

Najboljši pšenični kruh je že drugo leto zapored spekla Antonija Plešec. Da ga je na tekmovanje prinesla naravnost iz pečice, si je uro navila že ob pol dveh zjutraj – in očitno se je več kot splačalo.

Elena Obreza.

Kruh so razdelili med socialno ogrožene družine.

Lovorike naj Fala kruh 2022 v kategoriji mešanega kruha se je razveselila Irena Kumer, ki je spekla domači kruh s pirino moko. Tekmovanja se je udeležila prvič in je bila kar šokirana, saj nagrade ni pričakovala. Povedala je, da se ga je udeležila bolj zato, ker gre kruh v dobrodelne namene in pa zaradi druženja.

Irena Kume

Najboljši kruh iz posebnih vrst moke je spekla Marija Špitaler. Želela je poskusiti nekaj novega, zato se je odločila za belega z dodatkom bazilike in sušenih paradižnikov. »Nekajkrat sem ga spekla še pred tekmovanjem in je uspel, pa tudi danes sem za vsak slučaj spekla kar dva,« je povedala in pristavila, da je glavni pokuševalec njenih pekovskih dobrot njen mož.

Marija Špitale

Komisija je kruh ocenjevala glede na okus, vonj, videz in teksturo, svojega favorita pa so izbrali tudi obiskovalci. Po njihovi oceni je najboljši prišel iz pečice Elene Obreza, ki je na tekmovanje prinesla kar štiri različne. Obiskovalce pa je prepričal njen kruh z manuka medom in orehi.

Tekmovalni hlebci in štruc.

Lesaffre Slovenija vsako leto tekmovalni kruh podari v dobrodelne namene. Tako je bilo tudi letos, povezali so se z društvom Food for Life, ki ga je razdelilo med socialno ogrožene družine.