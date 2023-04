Antonija je mojstrica krep papirja in potic (FOTO)

V Aninem domu župnije Prebold so odprli velikonočno razstavo nadvse ustvarjalne domačinke Antonije Podgorski, ki je že pred leti prejela certifikat Obrtne zbornice Slovenije za izdelovanje umetnin iz krep papirja. Tončka, ki je ustvarjalna na številnih področjih, je tudi neutrudna prostovoljka in humanitarka.

Cvetlični aranžmaji so osupljivi.

Z razstavo, ki je poklon tako nedavnemu materinskemu prazniku kot veliki noči, je znova pokazala, kako preživlja prosti čas in kako jo življenje bogati. Je tudi članica Društva upokojencev Prebold, kjer se je izkazala kot zelo uspešna športnica, sodeluje, denimo, tudi v ribolovu, kjer se lahko pohvali s tretjim mestom z državnega prvenstva. Na tokratni razstavi je pokazala številne rože iz krep papirja, razne kvačkane, pletene in klekljane izdelke ter še vrsto drugih eksponatov, povezanih s prazniki in drugimi priložnostmi. Za tokratne velikonočne praznike je ustvarila več sto raznobarvnih nageljnov iz krep papirja, veliko majhnih butaric, okrasnih velikonočnih jajc in drugih izdelkov.

Znanje in izkušnje

Tončka se je rodila očetu Slovencu Nikolaju Mazuri in materi Anki Mikulić v kraju Ljubija v Bosni nekaj mesecev po koncu druge svetovne vojne. Oče je bil v obdobju Avstro-Ogrske žandar. Ko je velik del slovenskega ozemlja po prvi svetovni vojni prešel pod Italijo, je odšel v Bosno, kjer je spoznal bodočo ženo, s katero sta imela pozneje kar 13 otrok. Antonija oziroma Tončka, kot ji pravijo, je bila zadnja med njimi.

Njena potica in rozinov šarkelj sta prejela zlato priznanje.

Leta 1964 se je poročila s Stjepanom Podgorskim, ki se je rodil v Slavonski Požegi. Dve leti po poroki sta si ustvarila družinsko gnezdo v Sloveniji, kjer je Stjepan delal kot pek. Njuno življenje je najprej obogatil sin Anton, zatem še Zoran in Snežana, zdaj pa jo razveseljujejo vnuki in vnukinje.

Tončka je bila zaposlena v Tekstilni tovarni Prebold, že od nekdaj pa je dejavna na humanitarnem področju v domačem kraju. Na različnih prireditvah, kot so festival potic, festival čipk in razstava ročnih del, pomaga z znanjem, izkušnjami in tudi izdelki. Dejavna je pri župnijski Karitas, v preboldskem domu starejših, pri upokojencih, zvezi borcev, delovala pa je tudi v društvu Hospic, kjer je pomagala lajšati zadnje trenutke umirajočim in njihovim sorodnikom. S cvetjem in drugimi izdelki rada obdari svoje prijatelje in številne druge, Tončka pa je tudi prava mojstrica peke: na tradicionalni prireditvi festival potic je pripravila orehovo potico in rozinov šarkelj ter za oba prejela zlato priznanje.