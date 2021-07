Antonija Fras upihnila 102 svečki (FOTO)

Vse najboljše, gospa Antonija! FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

Doma ne bi zamenjala za kaj drugega, pravi slavljenka.

Za čudovito torto je poskrbela Andreja iz domske kuhinje.

Prav posebno slovesno in veselo je bilo v začetku tedna v Domu starejših občanov (DSO) Gornja Radgona. Sostanovalci ter zaposleni na čelu z direktorico dr.in predstavnico glavnega lastnika, občine Gornja Radgona, so še vedno čili in kar zdravipredali šopke in darilca ter ji voščili za 102. rojstni dan! Za čudovito rojstnodnevno torto je poskrbelaiz domske kuhinje, za posebno darilce in tekoči del praznovanja pa, za katero slavljenka, Ljubljančanka, ki jo sostanovalci kličejo, pravi, da bi bilo brez nje in tudi drugih sodelavk in sodelavcev vse skupaj bistveno težje.Ob čestitkah Antoniji Fras je Bračič Arcetova vsem stanovalcem doma in sodelavcem zaželela, da se ne bi več ponovil napad koronavirusa ter da bi bili vsi zadovoljni in zdravi. Svoje so slovesnosti dodali tudi pevke in pevci domskega pevskega zbora, tako da je bila zabava res na vrhuncu. Slavljenka nam je povedala, da ni posebnega recepta za dolgo in zadovoljno življenje. »Skromnost, ljubezen, razumevanje, toleranca in dober mož, kot sem ga imela. Pri hrani nič izbirčnosti, predvsem pa domače jedi, ki se jim mnogi izogibljejo,« pravi Tončka in dodaja, kako ji je čudovito v domu, med zaposlenimi in sostanovalci: »Nikoli več ga ne bi zamenjala za kaj drugega.«Že dan pred proslavo v DSO, ko so sin, ki živi na Noričkem Vrhu, streljaj od Gornje Radgone, in vnukinje iz Ljubljane slavljenko odpeljali na obisk in žur med domačimi, smo izvedeli, da je Tončka prepotovala vso Slovenijo, na jesen življenja pa svoj mir našla v bližini sina in njegove družine, tik ob reki Muri. Rodila se je 4. julija 1919 v Žminju v hrvaškem delu Istre, a so se starši že po nekaj mesecih preselili v Kamnico oz. Rošpoh pri Mariboru. Na Štajerskem se je šolala, nekaj časa je bila zaposlena pri mariborski Svili.Leta 1940 se je poročila z izbrancem, mizarskim mojstrom, s katerim je najprej živela na Pobrežju v Mariboru, kjer sta dobila tri otroke, od katerih živi le še Erik; mož je umrl 1987. Leta 1954 se je družina preselila v Piran, od koder so se šest let pozneje preselili v Ljubljano, kjer je Antonija živela kar 60 let, od 1960. do februarja 2020, ko se je počutila osamljeno in si je zaželela selitve v DSO Gornja Radgona.Poleg sina in njegove žene jo obiskuje tudi pet vnukov, ima tudi osem pravnukov. Povedala nam je, da se v DSO Gornja Radgona odlično počuti, pohvalila je zaposlene in vse, kar ponujajo. Vse življenje je bila aktivna in delavna in še zdaj je taka, rada je prisotna pri različnih aktivnostih stanovalcev in zaposlenih: sodeluje pri delavnicah in prireditvah, rada dela tudi na domskem vrtu in tako bo, kot pravi, vse dokler jo bodo noge nosile. Pravi, da je svoje že doživela, a prav nič ne bi imela proti, dodaja, če bi jo obiskali tudi prihodnje poletje, ko bo praznovala 103. rojstni dan.Glede na vitalnost in pozitivno energijo, ki izvira iz nje, s čimer sostanovalcem in zaposlenim v domu iz dneva v dan kaže, kako je treba živeti, so mnogi prepričani, da bo dočakala še veliko let. O tem smo se lahko prepričali pred tedni, ko so v domu starejših potekale športno-zabavne igre in je Antonija brez težav brcala žogo v gol.