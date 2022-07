Te dni je bil v Domu starejših občanov (DSO) Gornja Radgona prav poseben dogodek. Kako tudi ne, ko pa je 103. rojstni dan praznovala Antonija Fras. Tončka se v domu odlično počuti. Ob častitljivem jubileju, ki je dan le redkim ljudem, so ji s torto velikanko in kozarcem zlate radgonske penine ter seveda darili voščili sostanovalci doma in zaposleni s strokovno vodjo in strokovno sodelavko Metko Fekonja ter Petro Horvat in Tatjano Jančar Potočnik na čelu. Slovesnosti se je pridružil župan občine Gornja Radgona Stanislav Rojko, ki je slavljenki voščil in jo obdaril. Zraven je bil tudi njen si...