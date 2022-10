Anton Komat: Znanost je napredovala do točke, da ni več zdravega človeka

Je svobodni raziskovalec, pisec, scenarist, publicist in naravovarstvenik. Anton Komat si je že kot otrok želel, da bi postal raziskovalec, vendar pa so ga zanimala številna področja, zato ni vedel, kateremu bi se resnično posvetil. Kasneje je vpisal različne študijske smeri, opravljal delo pri različnih podjetjih, prepotoval pa je tudi dobršni del sveta, pri čemer je pridobil veliko znanja, raziskovanja pa se je vse bolj loteval tudi na lastno pest. Naposled se je odločil, da se poda na samostojno pot ter se posveti odkrivanju resnice in ozaveščanju ljudi.

Pri svojem delu preučuje delovanje sistemov, opozarja na pomen samooskrbe in lokalno pridelane hrane za zdravo življenje, na škodo, ki jo človek povzroča naravi, ter na neresnice, v katere prepogosto verjamemo. V tokratnem intervjuju je Komat predstavil problematiko uvožene in predelane hrane. Pojasnil je, zakaj je lokalno pridelana hrana bistvenega pomena za ohranjanje zdravja in preživetje prebivalstva, podal pa je tudi nekaj napotkov, ki jih je smiselno upoštevati pri nakupovanju živil v trgovinah, in pojasnil, katerim naravovarstvenim ukrepom bi morali dati prednost, da bi se v prihodnje izognili najhujšim scenarijem.

V nekem intervjuju ste dejali, da je bil najmočnejši povod, da ste se pred leti podali na samostojno pot in postali neodvisni raziskovalec ta, da ne marate laži. Katera je po vašem mnenju največja laž, v katero verjamemo na področju prehranske varnosti?

Resnično sem imel dovolj laži o kemijski in biološki varnosti državljanov, ki so jih oblasti neprestano trosile. Kar se tiče prehranske varnosti, pa je nedvomno največja laž ta, da je vse pod nadzorom, da je hrana v trgovinah varna in da moramo skrb za svoje zdravje zaupati odgovornim institucijam. To je daleč od resnice. Bolj kot oblasti zagotavljajo, da je nekaj varno, bolj moramo biti na to pozorni. Uradna politična znanost je napredovala do te mere, da praktično ni več zdravega človeka.

Preberite intervju na Onaplus.si.