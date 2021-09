Anton in Elizabeta zvezana z železom

Iz rok župana mag. Branka Belca in predsednice društva upokojencev Milice Hamler sta prejela spominsko poročno listino.

65

let sta poročena.

, rojen leta 1928, je bil v času vojne poklican v nemško vojsko, ker pa je bil še mladoleten, so ga poslali na civilno služenje. Po vojni je delal na kmetiji v Bučečovcih. Leta 1960 je po starših podedoval posestvo v Iljaševcih ter se z družino preselil tja. Ker je bila kmetija majhna, se je zaposlil v Gradbenem podjetju Radgona, od leta 1964 pa do upokojitve je bil zaposlen v Usnjarni Konus v Ljutomeru. Ob delu je ves čas pomagal ženi na kmetiji., dekliškoje bila rojenaleta 1931, po osnovni šoli je končala tečaj za trgovko, vendar je zaradi potreb na domačiji staršev pustila službo. V življenju sta se štirikrat selila.Vse zakonsko življenje je Elizabeta posvetila zemlji, kmetiji in družini. Ustvarila je prijeten dom za svoje otroke, vnuke in pravnuke, ki se vedno radi vračajo k njima. Rodila sta se jima sinin hčerka. V skupnih letih se je njun rod povečal za pet vnukov in devet pravnukov. Na jesen življenja živita s sinom in njegovo družino. Še poskrbita zase, ko sta bila mlajša, sta rada priskočila na pomoč vsakemu, ki ju je potreboval. Bila sta aktivna člana Kulturnega društva Kajer Bučečovci.Najbolj aktivna sta bila v sekciji za ohranitev kulturne dediščine in pri ljudskih pevcih. Sta prejemnika zlate Maroltove značke za kulturno ustvarjanje. Že več kot 40 let sta tudi aktivna člana Prostovoljnega gasilskega društva Bučečovci, zdaj sta častna člana. Ob praznovanju letošnjega občinskega praznika v Križevcih pri Ljutomeru sta se udeležila srečanja zakonskih jubilantov. Iz rok župana mag.in predsednice Društva upokojencev Križevci pri Ljutomerusta prejela spominsko poročno listino ob železni poroki. Župnikpa jima je ob jubileju zaželel še mnogo zdravih in srečnih skupnih let.