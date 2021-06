Anton (50) se je odpeljal s citroenom, zdaj ga iščejo

Svojci pogrešajo 50-letnega Antona Godca iz Novega mesta. Nazadnje so ga videli v sredo dopoldne, ko se je od doma odpeljal s citroenom C4 picasso, letnik 2014, sive barve, registrskih oznak NM DT-314.



Ko je odšel do doma, je bil oblečen v črn pulover in sive hlače. Visok je približno 175 centimetrov, je srednje postave in ima čelno plešo.



Če bi pogrešanega ali njegovo vozilo opazili, policija prosi, da pokličete 113, postajo Novo mesto 07 33 27 400 ali anonimni telefon policije 080 1200.

