Zaradi pandemije novega koronavirusa ima večina bolj izostren pogled na cepiva in cepljenje – eni verjamejo uradni medicini, nekateri pa drugim virom, ki jih danes zlepa ne zmanjka. Ogromno ljudi je prek družbenih omrežij vsrkalo raznovrstna znanja in poznavanja, ki vplivajo na človeka in njegovo okolico. Pojavili so se tudi nasprotniki obveznega cepljenja psov proti steklini. Evidentirajo in poročajoZ veterinarske zbornice (VZS) so že prejšnji mesec v javnost poslali izjavo kot odziv na informacije o škodljivosti cepiva proti steklini, ki jih je širila zaskrbljena lastnica psa, ta je po cepl...