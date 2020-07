Anonimni govorci: Država je ujetnica osebne drame Janeza Janše

Odšli na Roško

Petkovi protivladni protesti. FOTO: Blaž Samec

Policisti zaprli več ulic

Policisti so na območju centra Ljubljane opravili varovanje dveh neprijavljenih shodov. Prvi se je okoli 18.30 pričel na Trgu republike, kjer se je zbralo okoli 70 protestnikov.



Drugi se je pričel okoli 19. ure, ko so se protestniki pričeli zbirati na Prešernovem trgu, nato pa je okoli 2.000 zbranih protestnikov odšlo čez Ljubljanico in po ulicah centra Ljubljane do Roške ceste.



Policisti so opravljali naloge za varovanje državnega zbora, vzdrževali javni red in mir, zagotavljali varnost udeležencev obeh protestnih shodov, urejali promet in izvajali nadzor nad upoštevanjem Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Sloveniji.



Dogodka sta potekala mirno, so pa policisti za promet zaprli več ulic v okolici zaradi zagotovitve varnosti. Policisti so pri varovanju shodov trenutno ugotovili eno kršitev Zakona o javnih zbiranjih.



Nadaljujejo zbiranje obvestil glede obeh dogodkov (shodov) in bodo v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj ukrepali v skladu z zakonodajo.

V Ljubljani so se protestniki v večjem številu ob 19. uri zbrali na Prešernovem trgu v Ljubljani. V dveh nagovorih so bili kritični predvsem do premierja, ki so mu posvetili današnji protest. Po mnenju govorcev, ki so želeli ostati anonimni, je država ujetnica »osebne drame« Janše, ki da je vedno trdil, da se mu godi krivica. Očitali so mu, da mu gre za moč in denar in da razdvaja ljudi. »Vsakič, ko je prevzel oblast, so sledile čistke na vseh področjih,« so izpostavili.Kritik je bila deležna tudi ministrica za kmetijstvo, ki jo v kratkem bremenita že dve zgodbi, povezani z njenim gostovanjem na Krasu in v Izoli, ko so se njene službene aktivnosti, kot kaže, mešale z zasebnimi, Pivčeva pa jasnih pojasnil še ni podala, saj je na dopustu.S Prešernovega trga se je množica tudi ob zvokih nekaterih revolucionarnih pesmi podala mimo osrednje tržnice po Poljanski na Roško cesto. Kot so na družbenih omrežjih navedli aktivisti, gre za »strateško lokacijo, kjer se je nekoč že pisala slovenska zgodovina«. Konec julija 1988 je senat vojaškega sodišča Janeza Janšo, Ivana Borštnerja, Davida Tasića in Francija Zavrla (četverico JBTZ) obsodil na zaporne kazni, na ulici pa je protestiralo več tisoč ljudi.Danes so se kmalu po prihodu na Roško nekateri protestniki obrnili in se vzvratno sprehodili v preteklost, kar so nakazovale letnice, obešene na drevesih, vse do leta 1988. »Stojimo na mestu, kjer smo si Slovenci leta 1988 upali upreti strahovladi in podpreti nekaj žvižgačev,« so jih opomnili na cilju.Ob transparentu na čelu kolone, na katerega so zapisali geslo Naprej v sedanjost, so danes tako »skupaj začeli novo poglavje«. In začeli so ga z najavo več metrov visoke lutke Janeza Janše, ki je slovesno naznanila, da z današnjim dnem odstopa, kar so protestniki glasno pozdravili. Po koncu so med protestnike razdelili tudi kartone z napisom JBTZombi in zbrane povabili na pogovor o novih rešitvah za slovensko družbo.Protestniki vsak teden izražajo kritike do ravnanj vlade, predvsem do njenega odnosa do kulture, nevladnih organizacij, medijev in drugih skupin. Vedno je slišati tudi nasprotovanja korupciji in kraji javnega denarja. Pred dvema tednoma so na t. i. ljudski skupščini oblikovali 245 predlogov in zamisli, med drugim so se zavzeli za javno zdravstvo in šolstvo, spremembo volilne zakonodaje, delavske pravice in varovanje okolja. Minuli teden so bile v ospredju protesta pravice žensk.Del protestnikov se je tudi danes zbral na Trgu republike, kjer so tudi tokrat za zbrane »odpri mikrofon« in jim omogočili, da povedo svoje misli. Skupina glasbenikov je to storila tudi skozi glasbo.Protestne akcije so potekale tudi ponekod drugod po Sloveniji.