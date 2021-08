Anonimna prijava maturantov, po pristanku na letališču so jih tam zadržali

Po pristanku na letališču Jožeta Pučnika so tam v izolaciji zadržali dijake, ki so se vrnili z maturantskega izleta na otoku Krfu v Grčiji. Kot poroča RTV Slovenija naj bi NIJZ prijel anonimno prijavo, da se nekateri dijaki slabo počutijo in da ne izpolnjujejo pogoja PCT.Zato so jih po pristanku premestili v sobo za izolacijo, kjer so morali počakati na zdravstveni inšpektorat in zdravnika. Z izleta se je vračalo 176 dijakov, tiste, ki so bili cepljeni ali pa prebolevniki, so izpustili domov, druge pa zadržali. Ostali so čakali v izolacijski sobi, da so pregledali njihove teste, opravljene v Grčiji. Po slabih dveh urah pa so jih, kot poroča RTV, izpustili domov.Trenutno število potrjenih okužb z novim koronavirusom v Sloveniji je po besedah infektologinje in predsednice Zdravniške zbornice Slovenijemnogo višje kot lansko poletje, zato ljudi ponovno poziva k cepljenju proti covidu-19. »Pametno je, da se cepijo vsi, ki se lahko, še posebej je ključno cepljenje starejših,« je dejala.