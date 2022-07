Anketa razkrila šokantno realnost: tretjina slovenskih najstnic bi šla pod nož

Kar tretjina slovenskih dijakinj zaradi objav na spletu razmišlja o plastični operaciji. To so ugotovili z anketo, v kateri je sodelovalo 486 učencev in 246 dijakov, strokovnjaki safe.si. Da objave na spletu vplivajo na samopodobo in počutje vseh nas, opozarjajo strokovnjaki že dlje časa, a izsledki raziskave, ki so jo izvedli v okviru aktivnosti ob dnevu varne rabe interneta 2022, kažejo, da imajo na spletu objavljene podobe vse večji vpliv na mladostnike. Anketo so opravili februarja in marca 2022 med osnovnošolci tretjega triletja in srednješolci.

