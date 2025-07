Anketa POP TV zelo razveselila Golobove, dva razloga sta zato

Podpora vladi Roberta Goloba se je od junija še nekoliko okrepila, in sicer znaša 34,6 odstotka, kažejo podatki ankete Mediane za POP TV. Med strankami še naprej vodi opozicijska SDS, ki jo podpira 23,1 odstotka vprašanih, Svoboda se ji je približala s 17-odstotno podporo.

Inštitut za raziskovanje trgov in medijev Mediana je raziskavo za POP TV izvedel med 21. in 24. julijem na reprezentativnem vzorcu 728 polnoletnih prebivalcev Slovenije.

Vladi Roberta Goloba je v tokratni anketi podporo izreklo 34,6 odstotka vprašanih, kar je vnovično zvišanje podpore po junijskih 32,5 odstotka. Nekaj več kot polovica oz. 54 odstotkov vprašanih vlade ne podpira, junija je delež znašal 56 odstotkov. Delež neopredeljenih z 11,4 odstotka ostaja enak kot prejšnji mesec.

Med strankami vodi Janševa SDS

Med strankami še naprej vodi opozicijska SDS, ki ji je v tokratni anketi podporo izrazilo 23,1 odstotka anketiranih (junija 23,6 odstotka). Zvišala pa se je podpora največji vladni stranki Gibanje Svoboda, danes bi jo volilo 17 odstotka vprašanih (junija 15,2 odstotka). Koalicijski SD je podpora z junijskih 4,5 odstotka rahlo narasla na 5,1 odstotka v juliju.

Na četrtem mestu ostajajo Demokrati, ki bi jih julija izbralo 4,6 odstotka volivcev (junija 4,4 odstotka). Peto mesto ohranja zunajparlamentarna stranka Resni.ca, ki se ji je podpora z junijskih 3,8 odstotka okrepila na 4,1 odstotka. Znižala pa se je podpora parlamentarnima strankama Levica in NSi, a se je Levica kljub temu julija povzpela na šesto mesto s 3,4-odstotno podporo (junija 2,4 odstotka), NSi pa je z 2,9-odstotno podporo (junija 3,6 odstotka) zasedla sedmo mesto.

Na vrhu priljubljenosti ostaja predsednica republike

Na vrhu lestvice priljubljenosti politikov ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar, sledi ji prvak SD in gospodarski minister Matjaž Han. Na tretje mesto se je povzpel prvak Demokratov Anže Logar. Na četrto mesto je napredovala predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, peto mesto je tokrat zasedel finančni minister Klemen Boštjančič. Na šesto mesto je padel evropski poslanec Vladimir Prebilič.

Golob diha Janši za ovratnik

Predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob se je po lestvici povzpel za šest mest in je tako na 15. mestu, tik za predsednikom SDS Janezom Janšo, ki ostaja na 14. mestu. Koordinatorica Levice in ministrica za kulturo Asta Vrečko je na 18. mestu. Odhajajoči prvak NSi in evropski poslanec Matej Tonin je padel na 20. mesto, medtem ko je Jernej Vrtovec, ki se omenja kot novi predsednik stranke, deveti.