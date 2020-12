Anketa: Erjavec z zelo nizko podporo za mandatarja vlade

Stvari gredo v napačno smer

Da je prvak Desusazelo primeren kandidat za predsednika morebitne levosredinske vlade, meni devet odstotkov vprašanih, medtem ko se 19 odstotkom zdi za to funkcijo zelo neprimeren, kaže anketa, ki jo je za Delo opravila agencija Mediana. Kot najprimernejšega za ta položaj so anketiranci videliZa predsednikom Uefe Čeferinom, ki so ga anketirani ocenili kot najprimernejšega kandidata za mandatarja leve sredine, se je znašla predsednica SD. Na tretjem mestu je predsednik LMŠ, sledi pa mu ekonomistAnketirani so ocenjevali tudi neprimernost posameznega kandidata za mesto mandatarja, pri čemer glede na delež odgovorov, da se jim za funkcijo zdi najmanj primeren, prednjači koordinator Levice, ki mu kot nekoliko manj 'popolnoma neprimerna' sledita še Erjavec in predsednica SABAnketa je preverjala tudi stališča ljudi do ukrepov, ki jih vlada sprejema za preprečevanje koronavirusa in njegovih učinkov. Največji del anketiranih (37,5 odstotka) meni, da se vlada pri njih preveč osredotoča na zdravje, kar je v škodo gospodarstvu. Dobra četrtina (28,8 odstotka) je odgovorila, da so ukrepi uravnoteženi, medtem ko je dobra petina (23,5 odstotka) prepričana, da se ukrepi preveč osredotočajo na gospodarstvo, kar je v škodo zdravju.Splošni občutki, ali gredo stvari v Sloveniji trenutno v pravo ali v napačno smer, so pri večini taki, da gredo v napačno. Tako je menilo 53,4 odstotka vprašanih. Da ima Slovenija trenutno pravo smer, je menilo 15,6 odstotka vprašanih, 24,6 odstotka vprašanih pa je bilo mnenja, da stvari ne gredo ne v pravo ne v napačno smer, preostali pa niso vedeli, kako bi se glede tega opredelili.Javnomnenjsko anketo je Mediana opravila na vzorcu 711 oseb.