Anketa Dela: Vlada z najvišjo oceno od aprila​

Pozitivno ali zelo pozitivno je delo vlade ocenilo 27 odstotkov vprašanih, negativno ali zelo negativno pa 43,7 odstotka vprašanih. Med parlamentarnimi strankami je podpora narasla SDS, SD, NSi, Desusu, Levici in SNS, padla pa LMŠ, SAB in SMC.



Srednja ocena dela vlade je bila aprila 3,34, nato pa je padala. V oktobru je bila 2,63, novembra pa je narasla na 2,78. Delo vlade je v tokratni anketi kot pozitivno ali zelo pozitivno ocenilo 27 odstotkov anketiranih (oktobra 23,6), kar je največ od aprila, ko je ocena padala. 28,5 odstotka anketiranih delo vlade ocenjuje kot srednje (oktobra 29,8), 43,7 odstotka pa kot negativno ali zelo negativno (oktobra 45,3).



Od minulega meseca je narasla tudi srednja ocena dela DZ, in sicer Z 2,5 v oktobru na 2,59 v novembru. Če bi bile volitve jutri, bi 19,6 odstotka anketiranih volilo SDS, SD 11,7 odstotka, LMŠ 9,9 odstotka, Levico 8,5 odstotka in NSi 5,9 odstotka. Desus bi prejel 3,9 odstotka glasov oziroma največ letos, SNS pa tri odstotke. Pod tremi odstotki glasov anketiranih so še Piratska stranka, Dobra država, SLS, SAB, Zeleni Slovenije in SMC. 18,6 odstotka vprašanih ne ve, koga bi volili, devet odstotkov anketiranih pa ne bi volilo nobene od navedenih strank.



Najbolj priljubljeni politik kljub padcu priljubljenosti v novembru ostaja predsednik Borut Pahor. Na drugem mestu je minister za delo Janez Cigler Kralj, sledi zdravstveni minister Tomaž Gantar. Njima sledijo še ministrica za izobraževanje Simona Kustec, minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, minister za obrambo Matej Tonin in vodja poslanske skupine SD Matjaž Han. Na repu lestvice je kandidat za predsednika Desusa Karl Erjavec, pred njim pa sta minister za kulturo Vasko Simoniti in gospodarski minister Zdravko Počivalšek.



V anketi, ki jo je agencija Mediana telefonsko in prek spleta izvedla med 2. in 5. novembrom, je sodelovalo 720 polnoletnih prebivalcev Slovenije.