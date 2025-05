Anketa Dela: najbolj priljubljena je predsednica republike Nataša Pirc Musar

Tudi ta mesec bi glede na anketo Mediane za Delo na morebitnih volitvah slavila SDS (21 odstotkov), a za 2,1 odstotne točke manj prepričljivo kot aprila. Na drugem mestu je s 17,7-odstotno podporo Svoboda, ki je v tem mesecu najbolj izboljšala rezultat, in sicer za 5,2 odstotne točke. Nekoliko sta se izboljšali tudi srednji oceni dela vlade in DZ.

Za SDS bi glasovalo 21 odstotkov vprašanih (prejšnji mesec 23,1 odstotka). Gibanje Svoboda pa bi obkrožilo 17,7 odstotka vprašanih, prejšnji mesec 12,5 odstotka.

Za SD bi glasovalo 4,8 odstotka vprašanih (prejšnji mesec 5,4 odstotka). Tudi Resni.ca bi imela slabši rezultat, in sicer 4,1 odstotka (4,9 odstotka). Za NSi bi glasovali štirje odstotki vprašanih (prejšnji mesec 2,2 odstotka). Rezultat so poslabšali tudi v Levici, katero bi obkrožilo 3,9 odstotka vprašanih (prejšnji mesec pet odstotkov) in Demokrati, za katere bi glasovali trije odstotki vprašanih (5,1 odstotka).

Sledijo Vesna s 2,5 odstotka glasov vprašanih (2,6 odstotka), SNS z 2,3 odstotka (1,4 odstotka), SLS z 1,5 odstotka (0,8 odstotka) in Piratska stranka z 1,3 odstotka glasov(1,2 odstotka).

Za štiri odstotne točke se je zmanjšal tudi delež neopredeljenih volivcev, in sicer s 24,5 odstotka v prejšnjem mesecu na 20,5 odstotka. Da ne bi volili nobene stranke je odgovorilo 8,8 odstotka vprašanih (7,9 odstotka prejšnji mesec), da bi volili drugo pa 2,6 odstotka (dva odstotka). Na vprašanje ni želelo odgovoriti 1,6 odstotka anketiranih (0,9 odstotka), prazno glasovnico pa bi tako kot prejšnji mesec oddalo 0,4 odstotka vprašanih.

Delo vlade v zadnjem mesecu

Delo vlade v zadnjem mesecu so anketiranci ocenili s srednjo oceno 2,54, prejšnji mesec je bila ta 2,45. Največ vprašanih je vladi podelilo oceno srednje, in sicer 27,7 odstotka vprašanih, sledijo ocene zelo negativno (26,3 odstotka) in negativno (20,8). Kot pozitivno je delo vlade ocenilo 16,7 odstotka vprašanih, kot zelo pozitivno šest odstotkov, 2,3 odstotka anketirancev se do vprašanja ni opredelilo.

DZ v zadnjem mesecu

Tudi DZ je v zadnjem mesecu za malenkost izboljšal srednjo oceno dela, in sicer ta znaša 2,56 (prejšnji mesec 2,45). Največ vprašanih (32,3 odstotka) je DZ podelilo oceno srednje, oceno negativno 25,7 odstotka in 19,1 odstotka oceno zelo negativno. Kot pozitivno delo DZ ocenjuje 14,5 odstotka vprašanih, kot zelo pozitivno 3,7 odstotka, 4,7 odstotka anketiranih pa se do dela DZ ni opredelilo.

To so priljubljeni politiki

Na vrhu lestvice priljubljenosti politikov tudi tokrat ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar. Sledi ji gospodarski minister in predsednik SD Matjaž Han, na tretjem mestu pa je evropski poslanec Vladimir Prebilič.

Najbolj se je rezultat na lestvici izboljšal predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič, ki je na četrtem mestu, največji padec na lestvici pa je zabeležila pravosodna ministrica Andreja Katič, ki je na osmem mestu.

Na devetem mestu ji sledi ministrica za kulturo in koordinatorica Levice Asta Vrečko. Predsednik SDS Janez Janša je na 15. mestu, predsednik vlade Robert Golob pa na 16. Na 18. mestu je predsednik NSi in evropski poslanec Matej Tonin. Zadnji, 20. na lestvici je ljubljanski župan Zoran Janković.

Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana je raziskavo za Delo izvedel med 5. in 7. majem na vzorcu 703 anketirancev.