Anja po tragični izgubi sporoča: To ni navadna gripa, od te naš Tonek ne bi umrl

Da vse več primerov ljudi, ki so umrli zaradi novega koronavirusa, niso le številke, ki jih vsak dan spremljamo, priča tudi srce parajoča izkušnjaiz Prebolda. Njena družina je te dni doživela tragično izgubo. Po štirih tednih in štirih dneh trdega boja s to boleznijo je življenje izgubil njen očim. S svojim zapisom na Facebooku želi Slovence opozoriti, da covid 19 ni le navadna gripa, kot so prepričani mnogi. Edina možnost, kjer bi se po njenem mnenju lahko okužil očim, je obisk zobozdravnika, ki pri obravnavi Toneka ni uporabljal maske. Prepričana je, da si ljudje v tej panogi pri svojem delu ne uporabljajo maske, zaslužijo kazensko ovadbo.Njen zapis objavljamo v celoti.»Na Jonov rojstni dan 24.10., si nihče od nas ni mislil, da bomo takrat zadnjič skupaj.Samo par dni za tem si moral v bolnico, ker ti je saturacija preveč padla. Nihče si ni mislil, da bo ravno najstarejši član družine dobil to grozno bolezen Covid-19. Kaj šele, da je bilo s tabo odkar si prišel od zobarja, ( ki je delal brez maske?!?! ) vsak dan slabše. Četudi smo sprva mislili, da gre “samo” za prehlad, ker nihče ni pomislil, da bi lahko dobil corono pri zobarju ( ki je delal brez maske ), saj smo vsi verjeli, da je 100% zdrav, da si privošči ne delati z masko. Četudi ne vemo zagotovo od kje je ta grozota prišla k hiši, si upam trditi, da je ostali nismo prinesli, ker smo bili “ta mladi” večkrat negativni. Torej edina logična razlaga je, da je ubogi naš Tonek to grozoto staknil pri tem brezvestnem zobarju; ki ne samo, da ni imel maske, tudi na Tonetovo pobudo, da si masko nadane, je rekel, da je imel v prvem valu toliko dela, da ne rabi delati, če bi moral delati z masko. To so samo moja predvidevanja. Ampak glede na to, da kamorkoli je že šel v teh groznih korona časih naš Tonek, je spoštoval in upošteval vse preventivne ukrepe - od nošenja maske, do razkuževanja rok in distance. Kar hočem povedati pa je, da se čuvajte, ker to grozoto lahko dobiš, ne samo v trgovini in na pošti; ampak še prej tam, kjer se ti zdi, da “si varen”. Takšni, kot pa je ta zobar, pa so za moje pojme za kazensko ovadbo - da ne nosi maske nekdo ki ima takšen poklic - to je nedopustno. In sem tudi prepričana, da če Tonek ne bi dobil tega covida, da bi živel še najmanj do 100 let. Žal ga nič od tega, kar sedaj pišem ne bo obudilo. To pišem, da ne bi bili ljudje, ki še imajo možnost živeti, tako brezbrižni in arogantni in se delali kot da tega smrtonosnega virusa ni med nami. In da, četudi se ne bojijo zase, da bi imeli vsaj toliko sočutja, da obvarujejo tiste, ki so bolj dovzetni, da jih ta prekleti covid onesposobi in na koncu pokoplje.In še enkrat za vse, ki mislijo, da je to “navadna gripa” - to NI “navadna gripa”, ker od le te naš Tonek ne bi umrl. Od gripe nisi na ventilatorju in to celo dva krat. In od gripe se telo ne izčrpa tako, da na koncu pride do padanja pritiska in septičnega šoka, ker je imunski sistem preveč sesut zaradi posledic predvsem zaradi dlje časa trajajoče sedacije, intubacije, deloma tudi zaradi protivnetnih zdravil, ki jih sicer uporabljajo za zdravljenje covida. To vso škodo naredi telesu covid.Da o tem, kako prizadane pljuča, niti ne govorim. Že to, da se človek zaduši, če ne pride pravi čas v bolnico, je verjetno dovolj zgovoren podatek.Covid ne izbira - covid uniči, najrajši pa tiste, ki so že tako najbolj ranljivi.Pazite nase in na svoje ljube.Za konec pa citiram besede doktorja, ki se je na intenzivi boril za našega ljubega Toneka:“Bil je borec, ne glede na starost zelo trdnega duha in tudi telesne kondicije, ampak se žal ni izšlo.”«