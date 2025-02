Anja je verjela, da se bo Lulzim spremenil

Ker 33-letna Anja Rupnik Berša oktobra lani na predobravnavnem naroku ni priznala krivde za uboj moža, je sodnica Okrožnega sodišča v Mariboru Nina Grdinić začela glavno obravnavo. Obtožena je oktobra dejala, da partnerja ni nameravala ubiti, temveč je le branila sebe in otroka. Včeraj pa ni dodala nič novega. Kot je dejal njen zagovornik Miha Žinkovič, naj bi več povedala v nadaljevanju postopka.

Težave z alkoholom

Se pa je sklicevala na zagovor iz preiskave septembra 2022, ko je povedala, da je moža spoznala leta 2009. Vedela je, da je imel v preteklosti težave s čezmernim pitjem alkohola, a v tistem obdobju naj bi bil abstinent. Ko se je poskušala o pitju pogovoriti z njim, je bil jezen nanjo. Pripovedoval naj bi ji tudi o zarotah, češ da so mu vdrli v delavnico in ukradli denar, a po mnenju obtožene je ta denar zapravil za pijačo.

Glede na zbrane dokaze ni možno sklepati drugače, kot da ga je zabodla hipno.

V delavnici je namreč našla prazne steklenice in račune za pijačo. V preiskavi je obtožena še povedala, da je o moževem nasilnem vedenju govorila z njegovo materjo, a ji ta ni znala pomagati. Drugim se o tem ni zaupala, ker jo je bilo sram. Ga pa je v dveh mesecih pred njegovo smrtjo dvakrat prijavila policiji zaradi nasilja nad njo. Policija mu je obakrat izrekla prepoved približevanja, drugi je bil v času dogodka v veljavi. A je bil nasilnež kljub temu pri njej, saj je verjela, da se bo spremenil.

Zabodla v prsi

Tožilstvo obtoženi očita uboj 36-letnega Lulzima Berše na Studencih v Mariboru 29. maja 2022, ko ga je v prsi zabodla z daljšim nožem. Mariborski policisti so okoli 22. ure obravnavali hujšo prometno nesrečo, a se je izkazalo, da je šlo za uboj. Zabodeni Berša je namreč umrl za volanom med vožnjo na urgenco UKC Maribor, kamor se je odpravil sam. Okrožna državna tožilka Nevenka Berdnik je v obtožnici med drugim zapisala, da je 31-letna Anja zaradi pogostega fizičnega in psihičnega nasilja pograbila nož in svojega moža zabodla v predel prsi.

Tožilka Nevenka Berdnik ji očita uboj.

»Glede na zbrane dokaze ni možno sklepati drugače, kot da ga je zabodla hipno, potem ko je bila ves dan maltretirana in ji je mož grozil s smrtjo, tudi s smrtjo otrok. Verjela je, da je pokojni sposoben te grožnje tudi uresničiti, in te domneve so potrdile tudi priče. Torej ne moremo govoriti o uboju, temveč kvečjemu o kaznivem dejanju uboja na mah ali težke telesne poškodbe,« pa je zagovornik Žinkovič menil že v ugovoru na obtožnico.