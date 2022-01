Angelca Likovič v bitko za poslanko? Tako zadovoljno se je oglasila iz pokoja

Zunaj parlamentarne stranke se pripravljajo na volitve, na katerih bodo ciljale na prestop parlamentarnega praga. Te dni se je na spletnih omrežjih s hvalo predsedniku države Janezu Janši oglasila tudi nekdanja predsedniška kandidatka in dolgoletna ravnateljica Angelca Likovič, ki, kot pravi, aktivno spremlja politiko, a se kljub »zgodovinskim volitvam« aprila letos ne namerava vključiti v profesionalno politiko.

77-letna nekdanja pedagoginja in političarka tudi v pokoju aktivno spremlja dogajanje na slovenskem političnem parketu in je dejavna v neparlamentani stranki Za Slovenijo-Glas za otroke in družino, a koraka naprej v politiki letos ne namerava narediti. Tudi če bi jo Janša, ki ga zelo ceni, osebno povabil, da kandidira na spomladanskih volitvah, bi ga zavrnila. »V profesionalno politiko se ne nameravam vključiti. Jaz sem v pokoju in res uživam. Veliko sem v Savudriji in v moji rojstni vasi Blečji vrh, kjer imam vikend in koristim vse mogoče pohodne poti,« je zadovoljno pojasnila.

»Te volitve bodo zgodovinske, to se mora zavedati slovenski narod. Zmagati morajo desne stranke z evropskimi krščanskimi vrednotami, le tako bomo šli naprej v napredej na vseh področjih. Še en mandat bo moral biti predsednik vlade Janez Janša, ki je izredno sposoben politik, svet ga zelo ceni, doma pa mu levičarji ne priznavajo nobenega uspeha. Ne razumem, kako levičarji izkoriščajo tudi korono za svoje politične interese. Narejena je bila velika škoda s proticepilstvom v zdravstvu in za vse tiste bolnike, ki so potrebovali zdravniško pomoč, pa niso zboleli za covidom,« je komentirala trenutno politično stanje v povezavi s pandemijo.

Na povabilo predsedniške kandidatke leta 20217 Angelce Likovič so ostali kandidati prišli na potico k njen v Grosuplje. FOTO: Blaž Samec, Delo

Drobne trenutke sprostitve najde v obdelovanju zemlje v Savudriji, kjer pridela vso svojo zelenjavo - kakije, kivije, grozdje in tudi oljčno olje, ponosno našteje. V kratkem bo praznovala svoj 78. rojstni dan in je že v veselem pričakovanju soprogovega darila. »Za ta dogodek mi bo moj mož (Andrej, op.a) opremil povsem novo kuhinjo, v kateri bom še z večjim veseljem kuhala in pekla še boljše potice«.

Kot nekdanja predsedniška kandidatka nam je pred prihajajočimi volitvami še komentirala, kateri politični program bi bil za upokojence najboljši. »Prebivalstvo v svetu in tudi v Sloveniji se stara, zato je nujno potrebno pospešiti gradnjo ustreznih domov za starejše. Potrebno je organizirati večjo pomoč na domu. Vsak si želi biti čim dlje v svojem okolju. Starejše je potrebno čim več vključevati v najrazličnejše aktivnosti tudi v kraju, da se ne čutijo izrinjeni. Sedanja vlada je v zelo kratkem času naredila zelo veliko za nas upokojence in smo ji lahko hvaležni.V stranki Za Slovenijo-Glas za otroke in družine, v kateri aktivno sodelujem, se zavedamo kako so stari starši pomembni pri pomoči mladi družini. Oni z veseljem popazijo za vnuke, radi jim kuhajo kosilo, jih gredo počakati pred šolo-varna pot domov. Zato so izrednega pomena odnosi med starimi starši in mlado družino. Mnogokrat stari starši tudi finančno pomagajo mladi družini,« je na kratko strnila svoje besede.