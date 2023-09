Angela Brankovič slavila 101. rojstni dan: odraščala v družini s 17 otroki

V Domu starejših Taber v Šmartnem pri Cerkljah na Gorenjskem je 101. rojstni dan proslavila Angela Brankovič, šesta stanovalka doma, ki je dopolnila sto let in več. Še vedno je čila in zmeraj dobre volje, za praznik pa je prejela veliko čestitk, cvetja in torto.

Rodila se je 4. septembra 1922 na Štefanji Gori, v gorski vasici pod Krvavcem, ki je tedaj štela le šest kmetij. Njen oče Franc in mati Katarina sta že imela hčerko, za Angelo pa se jima je rodilo še dvanajst sinov in hčera. V številni družini so že bili trije fantje iz prvega zakona, ki jim je mama žal kmalu umrla. Ker je bila Šuštarjeva kmetija med večjimi v vasi, je vseh 17 otrok že od mladih nog pomagalo v hlevu, na polju in v hiši. Žal je Katarina razmeroma kmalu umrla in tako so dekleta prevzela tudi delo v gospodinjstvu. Za kuho je skrbela najstarejša Manca.

Vse stoično prenesla

Ko so otroci odrasli, so odšli delat na kmetije, Angelo pa so poslali v dolino, da se izuči za šiviljo. Stanovala je pri sorodnikih v Pšenični Polici, vsak dan pa je hodila v Češnjevek h gospe Markovi Ani, kjer se je učila šivanja. Po treh letih se je zadovoljna vrnila domov na Štefanjo Goro in začela šiviljstvo. Angela je bila zelo vesela, da so ji kupili šivalni stroj, ki so ga pripeljali iz Nemčije in zanj odšteli pravo premoženje. Žal pa to ni dolgo trajalo, saj se je začela vojna in se je vse obrnilo na glavo. Angela je, kot je povedala, sodelovala v odporniškem gibanju kot kurirka, na eni od poti pa so jo zajeli sovražni vojaki in jo zaprli. Iz zaporov v Begunjah so jo premestili na prisilno delo v Nemčijo, kjer je tudi dočakala konec vojne in se srečno vrnila domov.

Dve leti po vojni se je poročila z Antonom Brankovičem, s katerim sta se že pred vojno rada sestajala. Zgradila sta hišo v Cerkljah in rodilo se jima je pet otrok – Angelca, Tončka, Jože, Rafko in Marinka. Časi so bili težki in oče je skrbel za preživetje, mama pa za dom in vzgojo otrok. Ponosna Angela ima zdaj 12 vnukov, 17 pravnukov in dva prapravnuka. Mož jo je po hudi bolezni žal zapustil že pred veliko leti, tudi sin Jože je tragično umrl v gorah. A življenje prinese lepe pa tudi žalostne trenutke. »Naša babi je vedno znala vse stoično prenesti in živeti naprej. Čeprav ji zdravje ni vedno najbolje služilo, je z optimizmom dočakala 101. leto,« je povedala Marinka.

Zadnjih sedem let živi v Domu Taber, kjer zanjo zelo lepo skrbijo. Angela je rojstni dan proslavila vesela in dobre volje, a zaradi udarca v nogo zadnje čase po večini leži v postelji. Prejela je številne čestitke, tudi od vseh zaposlenih in vodstva doma. Slavljenka je ob pomoči delovne terapevtke Nataše Lavtižar zarezala tudi v slastno rojstnodnevno torto, ki jo je v domu izdelala vodja kuhinje Biljana Bučić.