Anekdote z Glavne ulice: športnik in politik piše že četrti roman

Ob navzočnosti številnih ljubiteljev literature so v čitalnici lendavske knjižnice predstavili nov roman Ivana Koncuta z naslovom Fantje z Glavne ulice. Avtor je upokojeni učitelj telesne vzgoje, nekdanji podžupan občine Lendava, ki je pol leta opravljal tudi funkcijo župana.

Resnični dogodki in osebe

Koncut v knjigi piše o odraščanju v Lendavi, s poudarkom na Glavni ulici, kjer je živel. Rodil se je leta 1954, vse življenje pa je bil pozoren na zgodbe in anekdote, ki so se pripovedovale ob različnih priložnostih, in po dveh romanih, Let v svobodo iz 2019. in Štefanova dolga pot iz 2022., se z novim delom vrača v svet svojega otroštva.

V zbirki kratkih zgodb, ki se sestavi v skorajda razvojni roman, spremlja odraščanje skupine fantov z Glavne ulice v Lendavi vse do njihove zgodnje odraslosti. Z avtorjem se je pogovarjal urednik knjige Robert Titan Felix, odlomke pa sta brali Jerica Trojak in Janja Magdič. Knjigo je izdal Zavod za umetnost in kulturo Volosov hram, predstavitev pa sta organizirala Knjižnica-Kulturni center Lendava in lendavska Območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti.

Kot je ob predstavitvi dejal avtor, se je od nekdaj navduševal nad literaturo in zelo rad bral, ob tem pa ga je zanimal tudi šport. Športna pot ga je vodila naprej, a na branje seveda ni pozabil.

Koncut piše o dogajanju v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, dogodki pa so resnični, tako tudi osebe, ki so bile v tistih časih znane in hkrati pomembne. Med drugim pripoveduje o prijateljih, s katerimi je preživel ogromno pestrih trenutkov, in dogajanje na Glavni ulici, ki je bila polna trgovin in lokalov, danes pa je vse premaknjeno na obrobje. Zelo ustvarjalni Koncut sicer piše že četrti roman.