Andreju in bolni materi sovaščani zgradili hišo

Ko pomagaš, sta srečna dva. Tisti, ki pomaga, in tisti, ki pomoč prejme. Tako so skupaj stopili Trnovčani, odločeni, da 45-letnemu rojaku Andreju Firu in njegovi bolehni mami, za katero vestno skrbi, zgradijo novo hišo. Ta zdaj že stoji v Gornji Lokvici, streljaj od Metlike. Pot do nje ni bila lahka, a se ekipa, zbrana okoli gostinca in podjetnika Antona Pezdirca, ni dala. »Andrej je dober človek. Vsakomur priskoči na pomoč, hodi v službo, a prejemki niso taki, da bi lahko gradil. Lotil se je prenove, po svojih močeh,« začne Pezdirc, ki je februarja 2019 prijatelje in Andreja pova...