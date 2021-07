Andreja sama skrbi za tri odrasle moške

Težka pot

»Res ste me presenetili. Kot dolgoletna naročnica Slovenskih novic sem že pretekla leta poskušala srečo, pa nisem bila izžrebana. Če bi bil 1. april, bi rekla, da se hecate. Vse bo prišlo prav,« je v skromnem stanovanju v ulici Vena Pilona v Kopru razlagala 58-letna, izžrebanka nagradne igre Poletje s Slovenskimi novicami, s katerimi razveseljujemo naše zveste naročnike.Nekdaj Ljubljančanka, zdaj pa že 20 let Koprčanka, je mati dveh sinov s posebnimi potrebami in žena 64-letnega, ki je delovni invalid. »20 let je od tega, ko mu je čez noge zapeljal tovornjak. Ker so bila tla mehka in se je pod težo pogreznil, ni ostal brez njih, so pa okvarjene. Hodi z berglo, od kolen navzdol ima zelo slabo cirkulacijo,« pojasnjuje Andreja, ki je v družini zadolžena tako rekoč za vse.Do leta 1998 je bila telefonistka, potem pa je postala tehnološki presežek in pot jo je zanesla v Koper. »Dve leti sem bila na zavodu, leta 2001 pa sem kot telefonistka dobila delo v koprski banki, kjer sem delala deset let, ko sem dobila odpoved, saj niso več potrebovali telefonistov. Spet sem bila na zavodu, nato pa so me zaposlili v nekem invalidskem podjetju. Potem so me učiteljice starejšega sina, ki bo letos star 30 let, nagovorile, naj dam prošnjo za družinskega pomočnika. To sem tudi storila, a so me zavrnili, češ da mi ne pripada in da so lahko družinski pomočniki samo tisti, katerih otroci so nepokretni. To ne drži, bila sem užaljena, zato nisem več hotela poskusiti, a so me učiteljice znova prepričale. Zdaj sem že šesto leto družinska pomočnica,« pripoveduje Andreja, medtem ko sinova zvedavo pogledujeta k paketu Slovenskih novic.Oba sta bila nedonošenčka, kar je pustilo posledice. Kot pripoveduje Andreja, je Dominiku inkubator pustil posledice, »vsega se boji, trave, grmovja, ker da pika, a je zdaj veliko bolje. Ko je bil star devet mesecev, ni bil kot drugi otroci, ni pasel kravic ali se plazil, samo gledal je okoli. Potem so se v razvojni ambulanti odločili, da ga bodo dali v Staro goro, kjer je ostal do tretjega leta, ko je končno tudi shodil.«»Potem sem rodila še, ki bo letos star 25 let, in sem mislila, da je z njim vse v redu, čeprav je bil tudi on rojen pri osmih mesecih, ampak izkazalo se je, da ima neke vrste disleksijo. Do četrtega razreda je hodil v šolo, a ker je takrat padel razred, je njegova učiteljica, ko je videla, da ne napreduje, predlagala, da ga prepiševa na šolo s prilagojenim programom v Strunjanu, kar sva tudi storila. Dominik nikoli ni hodil v šolo, temveč je ves čas obiskoval varstveno-delovni center,« pripoveduje Andreja.Kdo poprime za vajeti, če zboli, me zanima. »Svak pomaga, prej je skrbel za taščo, ta je pred štirimi leti umrla, zdaj pomaga nam,« ga pohvali. Preden se nastavijo fotoaparatu, radovedno pokukajo v paket nagradne igre Poletje s Slovenskimi novicami. Poleg Teekanne ledenih čajev in stekleničke v srajčki je v paketu še voda podjetja Dana, in sicer svetla pitna voda, zero lubenica, smoothie hruška in limonada.»Vse bo šlo,« pripomni Andreja, fanta pa sta se najbolj razveselila zvočnika JBL GO2, ki ga lahko uporabljamo tudi na dežju, saj je vodoodporen. V nahrbtniku je še paket za piknik, ki vsebuje kozarce, pripor in krožnike za štiričlansko družino, sončno kremo. Veseli so bili tudi bona v vrednosti 20 evrov Mesa Kamnik Anton pa kupa začimb Kotanyi. Prepričani smo, da je paket šel v prave roke. G