Andreja, ki sedem let čaka na ultrazvok ven: »To je norčevanje iz ljudi«

Medtem ko Konrad Kuštrin, predsednik sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides, znova grozi s stavko in s peticijo zahteva izhod zdravstvenih delavcev iz sistema javne službe, ker da je enotni zdravstveni sistem pred razpadom, in zavarovalnice »gradijo« vzporedne zdravstvene ustanove, se lahko običajni smrtniki obrišemo pod nosom tudi za povsem običajne zdravstvene storitve, kot je denimo ultrazvok ven na nogah. Kajti, kdo lahko čaka sedem let na pregled, ki vzame nekaj minut in od katerega je odvisno nadaljnje zdravljenje? To se je namreč zgodilo 58-letni Andreji Seliškar iz L...