Andreja Graha Whatmougha pozivajo k odstopu

Svet delavcev RTV Slovenija, koordinacija novinarskih sindikatov zavoda in sindikat novinarjev pozivajo v. d. generalnega direktorja zavoda Andreja Graha Whatmougha k odstopu. Ocenjujejo, da sodba višjega delovnega sodišča, po kateri je bilo njegovo imenovanje za generalnega direktorja zavoda leta 2021 nezakonito, pritrjuje njihovim opozorilom.

Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani je pritrdilo pritožbi nekdanjega direktorja RTVS Igorja Kadunca, da Whatmoughovo vodenje dveh enoosebnih družb, pri čemer v eni od njiju ni bilo zaposlenih, ne izkazuje usposobljenosti in izkušenj za organiziranje in vodenje večjih organizacijskih sistemov. Na zavodu so za STA zapisali, da Grah Whatmough še ni prejel sodne odločitve in je zato ne more komentirati.

Opozarjajo

Svet delavcev, koordinacija in Sindikat novinarjev Slovenije opozarjajo, da zdajšnje vodstvo javnega zavoda posega po nezakonitih in moralno spornih vzvodih, da bi se ohranilo na oblasti in nadaljevalo sporno preoblikovanje javne radiotelevizije.

Sodba po njihovih besedah pritrjuje glasovom kritičnih zaposlenih in kritične javnosti, da je na najvišjem položaju RTVS v času hude finančne, organizacijske in vodstvene krize človek, ki nima izkušenj z vodenjem takšnega sistema.

Kot dodajajo, je treba sodbo brati tudi v luči spornega manevra marca lani, ko je Grah Whatmough dal programskemu svetu RTVS pobudo za nov razpis za generalnega direktorja, čeprav je imel še veljavni mandat. Pri tem pa so se spremenili razpisni pogoji, tako da niso več zahtevali najmanj treh let izkušenj z organizacijo in vodenjem večjih organizacijskih sistemov.

Že tedaj so opozorili, da je bil razpis v nasprotju z zakonskimi in statutarnimi določbami. V novinarskih sindikatih so zato na državno tožilstvo vložili kazensko ovadbo zoper Graha Whatmougha in člane programskega sveta zaradi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja in uradnih pravic. Sodba višjega sodišča po njihovi oceni potrjuje, da se v zavodu sistematično izigrava zakonodaja, ob tem pa aktualno vodstvo ruši programske in profesionalne standarde, posega v novinarsko in uredniško avtonomijo ter s tem poskuša spodkopati temelje poslanstva javne radiotelevizije.

Predstavniki zaposlenih in stavkajočih zato pozivajo Graha Whatmougha k odstopu oziroma je programski svet po njihovem opozorilu zakonsko obvezan, da ga razreši. Predstavnike ustanovitelja ob tem pozivajo, da namesto zdajšnje brezbrižnosti izpolnijo svojo zakonsko obveznost in nemudoma zagotovijo institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost RTVS.

Preberite še: