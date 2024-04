Čez dober mesec, točneje od 24. do 26. maja, bo v Novem mestu potekala največja vinska prireditev v državi – 52. festival cvička 2024. Zdaj je že znano, kdo bo tisti petek okronan za novega kralja cvička in bo krono prevzel od aktualnega kralja cvička Marjana Jeleniča iz Zavodsa nad Kostanjevico na Krki. To bo 29-letni Andrej Grabnar iz Ardra pri Raki, ki pa je krone kljub svoji mladosti že vajen. Nosil jo je namreč v koronskem letu 2020, ko je postal tudi najmlajši kralj cvička doslej. Zmaga ni naključje, vina Hiše vin Grabnar že leta dosegajo najvišje ocene in pobirajo priznanja, klet je bil...