Tretji val? Ne bo ga, pravi slovenski infektolog

Ne sproščanju ukrepov

Če bi od januarja vsi nosili maske, bi lahko preprečili pandemijo. Ampak to bi bilo nemogoče, saj to ni v naši kulturi, v primerjavi z Azijo, kjer se ljudje ne počutijo dobro, ko nekdo ne nosi maske, in ravno zato so bili uspešni v boju z epidemijo. Več bi morali delati na tem, med krivci pa je tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), ki je dolgo časa dajala nasprotujoče si informacije, ali so maske učinkovite ali ne.

Strah pred aplikacijo

Tretji val? Ne bo ga

»Po eni so razmere resne, po drugi strani pa imamo razlog za optimizem, saj še nikoli nismo bili tako blizu konca pandemije. No, tragedija bi bila za vsakogar, da se okuži in umre, zdaj ko smo že tako blizu konca. To je nekaj, kar se lahko prepreči,« je za Večernji list dejal, vodja oddelka za infektologijo in septično kirurgijo v bolnišnici Charité v Berlinu.Zakaj so nekatere države iz bivše Jugoslavije v drugem valu tako prizadete? Trampuž je pohvalil hitre reakcije v prvem valu in njegovo ustavljanje. Izpostavil je, da mnogi ravno iz tega razloga niso sprevideli nevarnosti virusa, zato na drugi val niso bili pripravljeni. Pojasnjuje, da je tako bilo pri španski gripi in drugih pandemijah, saj se v drugem valu virus običajno pojavlja povsod in ni le žarišč. »Izgubljenega je bilo veliko časa, ki bi ga bilo treba porabiti za priprave na virus,« je jasen.Na Hrvaškem v nekaterih županj zaradi boljše epidemiološke slike pričakujejo, da bi zanje omilili ukrepe. Trampuž pravi, da je to nesmiselno, saj bo tako virus spet krožil med nami. Po njegovem mnenju je bolje narediti vse, kar je mogoče, da dočakamo cepivo in potem začnemo sproščati ukrepe. »To, kar zdaj počnemo, je reševanje življenj. Gospodarstvo lahko obnovimo, mrtvih ne moremo oživiti,« je jasen.V testiranju celotne populacije ne vidi smisla, saj bo potem testov primanjkovalo tam, kjer se potrebujejo – v bolnišnicah, denimo. Po njegovem mnenju je bolj smiselno gledati, kje virus povzroči največjo škodo: bolnišnice, domovi za starejše, službe, kjer imajo veliko stikov z drugimi ljudmi, policija in podobno. »Če bi prej uveljavili lockdown, bi lahko testirali le tam, kjer se virus širi, vse osebe, ki so bile v stiku. Še boljša je digitalna tehnologija, aplikacija, saj se težko spomnimo, s kom vse smo bili v stikih v zadnjih 14 dneh. Aplikacija bi to omogočala, a ljudje so se tako prestrašili za zasebnost, da smo to možnost izgubili.«Zanimiv je tudi odgovor na vprašanje, ali se nam bo zgodil tretji val: »Pri španski gripi se je zgodil tretji val, a takrat ni bilo cepiva. Zdaj ga bomo dobili tako hitro kot še nikoli v zgodovini. Tako najverjetneje ne bo prišlo do tretjega vala. Če res pride do cepljenja januarja, pa menim, da bo tudi drugi val hitro zaustavljen.« Po njegovih besedah imamo srečo, da novi koronavirus ne mutira kot influenca, kjer je vsako leto drug soj, zato bo cepivo delovalo mesece, morda tudi leta.​Trampuž je navdušen nad do zdaj znano učinkovitostjo cepiv. Nekateri poročajo celo o 95-odstotni učinkovitosti, kar bi po njegovem mnenju pomenilo, da bo za ustavljanje širjenja virusa dovolj, če se bo cepilo 50-odstotkov ljudi.