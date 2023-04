Andrej Šter: Tri slovenske družine ujete v Sudanu, strah jih je evakuacije

V Sudanu so trenutno tri slovenske družine, je za STA potrdil vodja konzularne službe na zunanjem ministrstvu Andrej Šter. Nihče izmed njih zaenkrat ni zaprosil za evakuacijo iz te afriške države, ki jo zadnja dva tedna pretresajo oboroženi spopadi med sudansko vojsko in paravojaškimi silami RSF.

Ena družina se nahaja v prestolnici Kartum, dve pa v pristaniškem kraju Port Sudan na severovzhodu države, je še dodal Šter.

Kot je pojasnil za STA, se nočejo evakuirati tudi zaradi grožnje, ki bi jo lahko predstavljalo potovanje do kraja, od koder bi lahko bili evakuirani.

Diplomatskega osebja Slovenija v Sudanu nima

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) slovenskim državljanom, ki se nahajajo v Sudanu, še naprej svetuje, naj bodo v varnih prostorih in naj jih ne zapuščajo. Diplomatskega osebja Slovenija v Sudanu nima.

Čez vikend so številne države začele z evakuacijami svojega diplomatskega osebja in državljanov iz Sudana, potem ko je propadel zadnji poskus premirja med sprtima stranema. MZEZ poudarja, da bo morebitna evakuacija slovenskih državljanov skoordinirana na ravni EU.

Spopadi v Sudanu so po večtedenskem sporu med poveljnikom sudanske vojske Abdelom Fatahom al Burhanom in njegovim namestnikom Mohamedom Hamdanom Dagalom, ki poveljuje paravojaškim silam RSF, izbruhnili pred dvema tednoma. V njih je po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) doslej umrlo najmanj 413 ljudi, še okoli 3500 pa je bilo ranjenih.

ZDA so zaradi oboroženih spopadov med sudansko vojsko in paravojaškimi silami RSF evakuirale osebje s svojega veleposlaništva v Kartumuy. Z evakuacijami svojega diplomatskega osebja in državljanov so začele tudi številne druge države, poročajo tuje tiskovne agencije.

Vsa prizadevanja mednarodne skupnosti za prekinitev spopadov so bila doslej neuspešna. Kratki prekinitvi ognja ob ramazanskem bajramu v noči na soboto so sledili novi spopadi.