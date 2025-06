Andrej Stare iskreno o 'odstrelu': Moja Planica se je končala nečloveško in tragično

Dolgoletni komentator smučarskih skokov Andrej Stare je po lanski upokojitvi letošnje planiške polete prvič po 42 letih spremljal kot gledalec.

Slovo od komentatorskega stolčka zanj ni bilo lahko, je pred začetkom Planice povedal v intervjuju za RTV MMC Slovenija. »Tudi zato, ker sem spoznal, komu je bilo kaj do mene in komu ne. Od nekaterih sem pričakoval, da mi bodo vsaj rekli hvala,« je povedal ter napovedal, da bo o svojih izkušnjah in občutkih več razkril v avtobiografiji.

Njegov odstrel načrtovan veliko prej?

Njegova knjiga Minister Gregor pa nič je zdaj ugledala luč sveta, vsebuje pa tudi poglavje z naslovom Resnica o mojem odstrelu, kjer opisuje, kako je doživel zaključek svoje kariere. Med drugim je razkril, da je bil njegov »odstrel« načrtovan veliko prej.

»Moja Planica se je končala nepričakovano, zame nečloveško in tragično. Planica 2024 je bila moja zadnja reporterska postaja, odstrel pa je bil načrtovan očitno že veliko prej. Kdo je stal za tem zavržnim dejanjem, nisem nikdar izvedel,« je v knjigi med drugim zapisal legendarni komentator.