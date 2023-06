Andrej Grah Whatmough vajeti RTV Slovenija prepustil Urošu Urbaniji

Na prvi seji novega programskega sveta ni bilo v. d. generalnega direktorja RTV Slovenije Andreja Graha Whatmougha in ne bo ga niti v službi. Delo poroča, da je do nadaljnjega na dopustu. Medtem ko ga ni, ima pooblastilo za vodenje javnega zavoda Uroš Urbanija, v. d. direktorja TV Slovenija.

Grah Whatmough je v sredo prek twitterja sporočil: »Novi Svet je na svoji prvi seji pokazal vse, samo tistega, kar RTV Slovenija nujno potrebuje, ne. Namesto s prihodnostjo se ukvarja zgolj s preteklostjo in z lovom na čarovnice. Pozablja, da sta do ponedeljka RTV nadzorovala programski in nadzorni svet.«

Nadaljuje: »Zaposleni potrebujejo stabilnost. Poimenski seznami zaposlenih, dnevno poročanje o razpisih, zaposlitvah, prerazporeditvah so lahko namenjeni zgolj enemu – revanšizmu. Da o večopravilnostih za več kot 600 zaposlenih za prihodnji kvartal sploh ne govorim!« Izpostavlja, da RTV Slovenija nujno potrebuje programsko-produkcijski in finančni načrt za prihodnje leto, stabilno financiranje in operativno upravo s polnim mandatom: »Svet se pa – kot nazorno kaže prva seja – ukvarja skoraj z vsem, samo s tem ne. Zato javno opozarjam: če bo šlo tako naprej, bo kmalu, pod novim vodstvom, na televiziji namesto programa tema.«

Anketa: spolitiziran še naprej, le druga metla

V zadnji anketi na naši spletni smo med bralci preverjali javni utrip. Med drugim smo vas spraševali, kakšen scenarij napovedujejo na RTV Slovenija ob nastopu novega Sveta RTV. Večina, kar 57 odstotkov, je prepričanih, da bo RTV spolitiziran še naprej, le metla se bo zamenjala. Da bo svet uspešno depolitiziral RTV Slovenija, jih meni 23 odstotkov, petina pa je izbrala tretji ponujeni odgovor – za RTV jim je vseeno.

