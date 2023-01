Andrej Grah Whatmough skriva pogodbo, ki jo je RTV Slovenija sklenila s tem novinarjem

Delovanje javnega zavoda RTV Slovenija financiramo pretežno plačniki RTV-prispevka. Nekateri se pogosto obregnejo ob njegovo ime, saj da gre za prisilno dajatev, ki jo RTV v primeru neplačevanja tudi izterja in nikakor za prispevek. Glede na to bi bilo verjetno nekaj čisto normalnega pričakovati, da bo javna RTV, katere generalni direktor je Andrej Grah Whatmough, svojim financerjem tudi polagala račune. A so se odločili, da bodo transparentnost tokrat raje preskočili.

Zgodba se je začela s podpisom pogodbe o sodelovanju z nekdanjim novinarjem medija Nova24 Luko Svetino (z javnim zavodom posluje kot samostojni podjetnik). Sodelovanje z omenjenim novinarjem ne bi bilo nič nenavadnega, če ne bi ob napovedi nekaterih, da se bo RTV Slovenija »prečistila« in da bo ostal brez službe, Svetina na družabnih omrežjih zapisal: »Takšni komentarji so hecni, kažejo na resne frustracije njihovih avtorjev. Naj jih ne skrbi, imam pogodbo, ki jo v primeru obračunavanja s "kadri prejšnjega vodstva" res lahko prekinejo, ampak jasno, tudi kakšna klavzula je v pogodbi.«

Za kakšno klavzulo gre in ali jo imajo v pogodbi vsi ali le izbranci direktorja TV Slovenija Uroša Urbanije in generalnega direktorja Grah Whatmougha?

Luka Svetina. FOTO: RTV Slovenija

Kaj se zgodi, ko prosiš za razkritje pogodbe

RTV Slovenija smo 1. decembra lani zaprosili za posredovanje pogodbe o sodelovanju (ali več teh), sklenjenih z omenjenim novinarjem, in drugim novinarji, ki imajo takšno pogodbo, kot jo ima on. Prosili smo tudi, da nam razkrijejo vse pogodbe o sodelovanju, bodisi za honorarne sodelavce bodisi za redno zaposlene, ki so bile sklenjene od nastopa funkcije Uroša Urbanije v omenjene javnem TV-zavodu, in ki imajo v pogodbi takšen člen, ki bi jim v primeru prekinitve sodelovanja omogočal kakršnokoli nadomestilo, odškodnino ali premoženjsko korist.

Iz RTV Slovenija nam niso poslali niti ene pogodbe, so pa zapisali: »Zaposleni na RTV Slovenija imajo standardizirane pogodbe o zaposlitvi ali pogodbenem sodelovanju z javnim zavodom, tako je tudi pri pogodbah s posamezniki, ki jih navajate. Te pogodbe ne vsebujejo nobenih dodatnih oz. posebnih določb o pravici do odškodnine.«

Je mogoče, da bi si klavzulo v pogodbi Luka Svetina izmislil ali je RTV Slovenija v odgovoru nekaj zamolčala?

Roki minili, ostal je le molk

To bi bilo enostavno preverljivo z vpogledom v pogodbo, ki so jo sklenili s Svetino. Ker nam je RTV Slovenija na običajno novinarsko prošnjo ni posredovala, smo se obrnili na osebo, ki je v hiši RTV Slovenija pristojna za dostop do informacij javnega značaja, Vesno Marn. 6. decembra lani smo ji poslali prošnjo za posredovanje pogodbe ali več teh, sklenjenih z Luko Svetino, odgovora pa do danes, pa čeprav so roki za odgovor, ki so postavljeni z zakonom (20 dni), že davno mimo. Včeraj smo tako poklicali omenjeno gospo, da bi preverili, kje se je zataknilo ali smo morebiti odgovor pomotoma izbrisali, a nam je sogovornica lahko zgolj potrdila, da je rok resda mimo, vendar nam na to temo ne more povedati ničesar več.

Pred leti smo pisali o honorarjih nekdanjih športnikov ali znanih imen iz sveta športa, ki sodelujejo z RTV Slovenija. Več o tem v članku Nekdanji športniki mastno plačani honorarci na RTV.

Potem ko se je javni zavod RTV Slovenija zavil v molk, nam ni preostalo drugega, kot da se po pomoč obrnemo na informacijsko pooblaščenko. Ko prejmemo odgovor, boste izvedeli prvi.

Kaj razkrije Erar

Od začetka sodelovanja z RTV Slovenija pa do danes je Luka Svetina prejel 9800 evrov, kažejo podatki spletne aplikacije Erar, ki omogoča osvetlitev toka denarja med javnim in zasebnim. Če podatki držijo, mu je javni zavod RTV Slovenija oktobra nakazal 4200 evrov, decembra pa še 5600.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.