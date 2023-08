Andrej Grah Whatmough razrešen, Uroš Urbanija pa predčasno zapustil sejo

Svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je razrešil v. d. generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha. Med drugim mu očitajo sprejemanje nekaterih odločitev, ki po njihovi oceni ne sodijo med tekoče posle. Na tem mestu ga je nasledil Zvezdan Martič, ki je bil že imenovan za predsednika uprave.

Zvezdan Martič FOTO: Voranc Vogel, Delo

Martič je bil imenovan za predsednika uprave zavoda že sredi julija, vendar štiričlanska uprava lahko začne delovati šele, ko so znani vsi štirje člani. Do zdaj so bili imenovani trije, medtem ko bo ime delavskega direktorja znano šele sredi avgusta. Zaposleni ga bodo izbirali 16. avgusta v drugem krogu, v katerega sta se uvrstila športni novinar Franci Pavšer in predsednik sveta delavcev Robert Pajek.

Uradno odsotnosti na peti izredni seji, ki jo je vodil predsednik Goran Forbici, ni napovedal nihče, prisotni so bili vsi razen Andraža Vehovarja, tako da je bila seja sklepčna.

Vročanje z javnim naznanilom

Svet zavoda je že 30. junija sklenil, da začne postopek Whatmoughove razrešitve. A ker mu razlogov za razrešitev in poziva k odgovoru niso uspeli vročiti, so se odločili za vročanje z javnim naznanilom. Objavili so ga 11. julija, v skladu z zakonodajo pa se je vročitev štela kot opravljena 26. julija.

Očitajo mu nespoštovanje sklepa sveta, po katerem bi jim moral zagotoviti strokovno pravno pomoč za izvajanje pristojnosti in nalog sveta. V nadaljevanju mu oporekajo, da nekatere njegove odločitve ne sodijo med tekoče posle. Kot takšne vidijo nakup grafik v vrednosti 37.700 evrov, prodajo delnic Eutelsat Communications in sklenitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z Rajkom Geričem na mestu urednika oddaj scenarista in zatem še aneksa za funkcijo odgovornega urednika v informativnem programu drugega televizijskega sporeda.

Uroš Urbanija je protestno zapustil sejo, ker mu predsednik Goran Forbici ni pustil do kakršnekoli izjave, le do pojasnila, če ve, kje je Whatmough. Ker tega ni povedal in je želel pojasnjevati oziroma grajati delo sedanjega sveta, ga je predsednik prekinil. Potem so glasovali o razrešitvi in sklep je bil soglasno sprejet. Prenehala so vsa njegova pooblastila ob 14.30 v četrtek, 3. avgusta 2023.

Kadrovske zadeve - imenovanje odborov

Petčlanski finančni odbor

Člani sveta so z vsemi glasovi za potrdili in imenovali petčlanski finančni odbor, ki jim bo dajal nasvete v finančnih zadevah. Zavod namreč v skladu z novelo zakona o RTVS, ki je bila potrjena na novembrskem referendumu, nima več nadzornega sveta. Finančni odbor bo svetu dajal predhodno mnenje k osnutkom statuta, finančnega načrta in letnega poročila zavoda ter k predlogu uporabe morebitnega presežka zavodovih prihodkov nad odhodki.

Programski odbor za obravnavanje problematike invalidov

Imenovali so volilno komisijo v sestavi Sedar, Zebec, Drnovšek, ki je preverila rezultate in ugotovila izid glasovanja devetih kandidatov izmed seznama desetih. Komisija je pregledala oddane glasovnice, ugotovili so, da je bilo oddano 14 glasovnic s katerimi so potrdili kandidate.

Programski odbor za italijanski in madžarski program

Svet mora imenovati še dve imeni, in sicer po enega člana za vsak odbor, kje in kako do njih, pa je bila polemika razprave. Bartole je opravičil Požonca, ki je moral sejo na daljavo zapustiti zaradi pogreba in ni bil več pristen. A pred tem je predlagal, da bi bilo smiselno imenovati s strani sveta za madžarski odbor ga. Klaudijo Sedar.

Igor Prassel se je strinjal z Andrejem Bartolom, kje iskati primerne člane, in sicer iz lokalnih skupnosti, kjer delujejo. Sedarjeva je predlagala Bartola za italijanski odbor. Predlog sklepa so potrdili s 14 za in 1 proti.

Preberite še: