Analize kažejo, da je večina bolnikov umrla zaradi covida-19

V oddaji Intelekta na Prvem so strokovnjaki predstavili podatke o umrljivosti zaradi covida-19. Raziskave doma in v tujini kažejo, da je večina hospitaliziranih covidnih bolnikov umrla zaradi covida, in ne s covidom.

V ugledni britanski medicinski reviji The Lancet so objavili rezultate analize, v katerih državah je bilo zaradi pandemije covida-19 največ presežnih smrti in v katerih najmanj. Najmanj presežnih smrti na 100 tisoč prebivalcev je bilo v letih 2020 in 2021 v Evropi na Irskem, največ – kar 50-krat več – pa v Bolgariji.

Krek: Majhno število mrtvih po zaslugi zdravstvenega sistema

V Sloveniji smo bili po besedah direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milana Kreka po številu okuženih v evropskem vrhu. »To, da smo imeli kljub temu tako majhno število umrlih, je predvsem velika zasluga zdravstvenega sistema,« je Krek dejal za Radio Slovenija.

Kot so še poročali, so na Kliniki Golnik opravili sistematično analizo umrlih v bolnišnici med prvim valom epidemije – marca 2020. »Od sedmih bolnikov smo za šest bolnikov potrdili, da so umrli zaradi okužbe, pri enem bolniku pa smo rekli, da je umrl z okužbo, se pravi je bil vzrok smrti nekaj drugega,« je pojasnil patolog Izidor Kern.