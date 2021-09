Ana je napisala prvo slovensko jogijsko pravljico

Ljubim ustvarjanje, naravo in besede. Tako se na svoji spletni strani Little Mandala (mala mandala) predstavi Anja Kralj Okorn. Strastna jogistka, poslušalka duše in ljubiteljica besed. »Da bi tudi one ljubile mene, jim namenjam nekaj pozornosti,« navaja učiteljica joge, ki je s svojo prvo pravljico povezala obe svoji gorečnosti, žar do joge in do pisanja. Poslušajo z velikimi ušesi. FOTO: Bojan Okorn »Od nekdaj sem si po tiho želela napisati otroško pravljico. Ta želja je postajala vse večja, ko sem sama postala mama in so otroške slikanice postale pomemben element povezovan...