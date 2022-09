Ana in vranec popestrila piknik

Potem ko so morali julija zaradi poslabšanja epidemiološke situacije v Domu starejših občanov (DSO) Gornja Radgona odpovedati svoj tradicionalni poletni piknik s svojci, so se stanovalci, zaposleni, svojci in gostje družili pred kratkim. Ob dobri stotniji prijavljenih stanovalcev se je piknika udeležilo tudi kakšnih 60 drugih gostov.

Ana in Nik sta pritegnila veliko pozornosti.

Med povabljenimi so bili prostovoljci in bivši delavci doma, ki so se v tem času upokojili. Na pikniku sta bila tudi župan in podžupan občine Gornja Radgona Stanislav Rojko in David Roškar, enako člana občinskega sveta Urška Mauko Tuš in Maksimiljan Vajs, ki se prireditev v domu vedno rada udeležita. Med govorniki, ki so pozdravili prisotne, je bil tudi bivši direktor doma mag. Marjan Žula, ki je izpostavil, da kljub svoji odsotnosti dom še vedno nosi v svojem srcu.

Njegova naslednica, aktualna direktorica dr. Suzana Bračič Arcet, se je v imenu stanovalcev zahvalila prisotnim in nastopajočim. Tokratni piknik je prinesel kar nekaj presenečenj, saj je v duetu z Borisom Odrajtzem zapela tudi Simona Kralj. Ana Roškar pa je s svojim vrancem Nikom uprizorila pravi šov, kar je navdušilo starostnike in druge prisotne. Ob dobri hrani, hladni pijači in sladoledu, ki se vedno prileže v vročem vremenu, se je dogodek zavlekel do poznih popoldanskih ur. Takšni in podobni dogodki, ki jih v domu ne manjka, polepšajo bivanje starostnikom, jim prinesejo veliko veselja in za nekaj trenutkov odženejo skrbi.