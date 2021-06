Ana (15) se po zaključku šole ni vrnila domov. Ste jo videli?

Svojci pogrešajo 15-letno Ano Veble iz okolice Dobove. Nazadnje so jo videli oziroma imeli z njo kontakt v četrtek popoldne, in sicer po končani šoli. Pogrešana je normalne postave, velika približno 160 cm, z dolgimi, svetlo rjavimi lasmi, ki ji segajo čez ramena. Nazadnje je bila obuta v bele superge, oblečena v črne kratke hlače in sivo kratko majico z rdečim znakom. Pri sebi je imela črno šolsko torbo s šolskimi potrebščinami.



Če bi pogrešano opazili, pokličite na številko policije 113, številko PP v Brežicah 07 466 0300 ali na anonimni telefon policije 080 1200.

