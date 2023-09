»Ampak res, kaj točno je narobe z Valentino Plaskan, da ne more več vodit Dnevnika?« Objavljamo tudi, kaj menite bralci

Napovedane in že uresničene kadrovske menjave na RTV Slovenija zelo odmevajo. Kot je znano, Valentina Plaskan, ne bo več vodila Dnevnika, in kot smo že poročali so na nacionalki o razlogih za takšno odločitev zelo redkobesedni. Potrdili so le, da pripravljajo nekaj voditeljskih in uredniških sprememb, o katerih bo javnost pravočasno obveščena. Seveda mimo teh menjav ni šla politika, tako je evropski poslanec Milan Zver na Evropsko komisijo že naslovil prednostno poslansko vprašanja v zvezi z zadnjimi dogajanjem na javni televiziji.

Na omrežju X so kadrovske menjave oziroma, kot jim pravijo nekateri, čistke, seveda prav tako poželele ogromno zanimanja.

»Ampak res, kaj točno je narobe z Valentino Plaskan, da ne more več vodit Dnevnika? Lahko kdo pojasni, kaj je storila narobe?« se denimo sprašuje novinar Novica Mihajlović.

Nekdanji V. d. direktorja Televizije Slovenija Uroš Urbanija pa: »Ko je Martić brezobzirno obračunal z Natalijo Gorščak, ki je omogočila njegovo kariero do pomočnika direktorja TVS, mi je bilo jasno, da pred njegovim maščevalnim pohodom na RTV ne bo varen nihče, ki mu je v 30 letih kadar koli povedal, da nima pojma. Zato pozabite na levo desno.«

Kaj pravijo naši bralci?

Bralec Jan: Je bil res že skrajni čas, da se umaknejo

Bralka Judita: Pravilno in nič novega.Tako kot jih je prejšnja Janševa vlada nastavila, jih je ta vlada oz.novo uredništvo odstavilo.Pogrešamo še Marcela Štefančiča in Studio City

Bralec Anton: Nehal bom plačevati RTV naročnino in storil vse, da pride do referenduma na to temo. Ne morete me prisiliti, da prisilno plačujem pristransko levičarsko trobilo, ki me v zameno žali. Bomo šli pa do Bruslja, če bo treba pa z državljansko nepokorščino. Dost'vas 'mam !

Bralec Franc: Odlično napreduje, rabimo javni RTV za vse

Bralec Branko: Vse skupaj je eno veliko vračanje k enoumju. Nacionalka bo nazaj to kar je bila vsa leta levih vlad. njihovo trobilo, ki poroča samo tisto kar jim ustreza. To da so nam včeraj poročali, da na področju poplav župani niso zadovoljni z delom vlade je bilo zadnje tako sporočilo. Nastavljeni so takšni svobodni ljudje, ki ne bodo dopuščali kritik vlade. Svoboda enoumlja rdeče barve

Bralec Bojan: Kruha in iger! To politiko in dogajanja podpira uradno več kot pol Slovenije. Žal tu ni kaj dodati

Bralec Jaka: Ne vem kaj je zagrešila Plaskanova, da sojo zamenjali, bi bilo potrebno prej druge in ijim odvzeti oddaje

Bralec Vojko: Javno RTV ukiniti....saj povzroča stalen prepir in nikoli ne bo drugače. Ko pride desna vlada bo spet isto, pa spet leva.....

Bralec Milan: Zakaj pa takrat - ko so imeli oblast Janševi in so metali ven vse tiste, ki niso prav dišali - ni bilo ankete?