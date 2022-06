Ameriški hokejski zvezdnik za slovenske otroke: na morje cel razred

»Nekateri gostje in njihovi dogodki so postali legendarni,« smo slišali na Jesenicah, ko smo iskali Max Bar, in še to, da se tam zbirajo izključno posamezniki z obilico dobre volje. Oni dan so se denimo od doma do letovišča Pinea v Novigradu peljali s skiroji.

Leto ali dve zatem so naredili pravo rikšo in jo s potnikom vred vlekli izpod Karavank do morske obale. Dvanajst let pa je že, kar spomladi znane športnike prosijo za njihove drese oziroma rekvizite. Z njimi pripravijo dobrodelno dražbo, z izkupičkom pa popeljejo otroke iz socialno šibkih družin v letovišče Zveze društev prijateljev mladine Jesenice (ZDPM) v Pinei.

Obstala sta odprtih ust

Ideja se je utrnila Fikretu Avdiću, ki je nekega poletja popeljal na morje nečakinjo in nečaka, sveža osnovnošolca. Njun oče samohranilec ni zmogel kriti stroškov letovanja, zato ju je v dopustniško varstvo vzel stric:

»Na obali sta ostala odprtih ust. Prvič v življenju sta videla morje v živo, ne le po televiziji. Toliko mogočnega in nedojemljivo velikega za otroške oči.« Takrat se je pri sebi vprašal, koliko mora biti še takšnih otrok, ki jih starši zaradi finančne stiske ne morejo peljati na oddih. Rodila se je dobrodelna dražba športnih dresov. Najprej je pomislil na druščino iz hokejskih logov, saj je v njegovem železarskem mestu ta šport na prvem mestu. Vrhunski hokejisti ga niso pustili na cedilu in prvo leto se je po dražbi hokejskih dresov na počitnice odpravilo 16 otrok. Dobrodelna akcija je dobila zagon in že naslednje leto je bil na avkciji, ki se je po premieri v lokalnem gledališču preselila na spletno platformo, dres hokejskega moštva Los Angeles Kings, ki ga je prispeval dvakratni prvak lige NHL Anže Kopitar.

Okoli organizatorja so se zbrali še drugi podporniki in Avdić je, kot pravi sam, malo izpregel: »Vajeti sta prevzela Denis Bakonić in predsednik ZDPM Miloš Jenkole, s svojimi izjemnimi fotografijami artiklov vsakič navduši Miro Podgoršek, sam pa še vedno pomagam in upam, do bo letos rekorden izkupiček,« je pred dražbo dejal Avdić. To se je tudi zgodilo!

Kup znanih športnikov je sodelovalo skozi leta, ne le hokejistov, med drugim nogometaši, kot sta Josip Iličić in Jan Oblak, smučarski skakalci, rokometaši, odbojkarji, smučarji in kolesarja Matej Mohorič in Jan Tratnik, slednji se je pridružil letos.

»Za dres simpatičnega Idrijca sem odštela 160 evrov in vesela sem, da sem lahko tako pomagala,« je povedala Katja Kobentar, vnukinja slovitega Avsenikovega trobentača Franca Koširja, ki je ena izmed drvečih zastavonoš v Planici: »Doma imam že dres Mohoriča in nekaj drugih artiklov, saj na dražbah sodelujem od začetka.«

Kar sami ponudijo drese

»Prišli smo do tega, da se nam športniki sami oglasijo in ponudijo kos svoje opreme za dober namen. Stalnica so domači hokejisti, ki so danes nosilci reprezentance, od Roka Tičarja do Žige Jegliča in Roberta Saboliča,« je pojasnil Bakonić: »Letos smo imeli celo dres vratarja finske hokejske reprezentance, ki je pred enim tednom postala svetovni prvak, Jussija Olkinuore, ter zvezdnika NHL in člana kanadske reprezentance Chrisa Prongerja. Kos opreme slednjega je dosegel najvišjo dražitev, kupil ga je velik navijač Kanade in Jesenic Matej Žnidar. Zanj smo iztržili 385 evrov, kar pomeni, da je kupec plačal desetdnevni polni penzion za enega otroka pa še za sladoled za celo skupino, ki bo šla letos na morje, bo ostalo.«

Pod strokovnim vodstvom ZDPM Jesenice je bila ustanovljena leta 1953 kot organizacija z osnovno dejavnostjo izboljšanja življenjskih razmer otrok. Vodili so akcijo za dobro igračo in zdravo prehrano v šolah, stalnica pa so programi prostega časa, zlasti letovanja in tradicionalne prireditve, kot na primer Veseli december. Njihovo letovišče Pinea blizu Novigrada ponuja organizirane počitnice za otroke in mladostnike pod vodstvom strokovnega osebja, stalno je prisotno tudi medicinsko.

»Prongerjev dres je bil kot naročen zame. Čakal sem do konca in se vključil zadnji, le dve minuti pred koncem dražbe. Pri sebi sem se odločil, koliko bom ponudil. Lahko bi ga dobil ceneje, a sem zapisal znesek, kot sem si obljubil, da ga bom. Vplačilo je vendar namenjeno otrokom in njihovim počitnicam,« je dejal Žnidar. Jeseniški dobrodelniki, njihovi prijatelji iz vse Slovenije ter športniki, ki so podarili svoje rekvizite, so letos zbrali 5500 evrov. »To pomeni, da bo lahko na desetdnevni oddih v Pineo prvič šel cel razred otrok,« zaokroži Denis Bakonić.

