Američanka o Slovencih: Ljudje odpirajo vrata goli (VIDEO)

Na raznih spletnih omrežjih so priljubljeni posnetki, v katerih tujci opisujejo ljudi in druge države, v katere se preselijo. Na kanalu Lifey so objavili posnetek Američank, ki razlagajo, kakšen kulturni šok sta doživeli, ko sta se preselili v Slovenijo. Obe sta nad Slovenijo navdušeni, a sta tudi izpostavili nekaj nenavadnosti. Kar sta povedali, je presenetilo mnoge, ki so si posnetek ogledali, saj so nekatere stvari slišali prvič.Prva razlaga o tem, kako je v Sloveniji nujno nositi nogavice tudi poleti, saj menda lahko v nasprotnem primeru ženski 'zmrznejo' jajčeca, posledica tega pa je, da ne bo mogla imeti otrok. Enako je s sedenjem na tleh. O Slovencih razlaga, da poleti po stanovanju radi hodijo na pol goli. »Velikokrat se mi je že zgodilo, da mi je kdo odprl vrata in je bil skoraj gol,« je dejala. Pravi, da radi jemo juhe, solate, predvsem krompirjeve, in da je na slovensko kulinariko imela močan vpliv bosanska kuhinja.