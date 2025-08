Američani so sivi pinot Tomaža Prinčiča ovenčali s platinasto medaljo

Great American International Wine Competition (GAIWC) velja za eno najpomembnejših vinskih ocenjevanj na ameriški vzhodni obali: dobra ocena govori o vrhunski kakovosti in odpira možnosti za uvoz v ZDA.

Ocenjevanje je potekalo v Rochestru (New York), in sicer že konec aprila. Več kot tisoč najrazličnejših vzorcev vin je tja prišlo z vsega sveta, a le peščica jih je dobila najvišjo, platinasto nagrado. Tokrat je šla ta v roke nekaterim ameriškim, kanadskim, slovaškim, češkim in kolumbijskim vinarjem, prejel pa jo je tudi – Slovenec!

Tomaževi vinogradi so podobno zatravljeni, kot so bili že v času njegovega pranona.

»Na rezultat smo kar dolgo čakali, potem pa je le pozvonil telefon,« nam je v osrčju svoje domačije v Kozani pripovedoval Tomaž Prinčič, ki s komaj slišnimi, a toliko večjimi in odločnimi koraki stopa v ospredje naših prvoligaških vinarjev in vinogradnikov.

»Prejeli ste platinasto odličje ...« je slišal z one strani telefona.

Mihaelovo načelo

Najvišjo možno pohvalo je Kmetija Prinčič Wines prejela za njihov sivi pinot, letnik 2023. Da pa je bila mera polna, so se lahko pri Prinčičevih razveselili še ene zlate medalje za Aurei pinot sivi, 2021, ter še ene bronaste za Mihael belo, 2022. Slednje se imenuje tudi po Tomaževem pradedu Mihaelu, ki je bil začetnik in je skupaj s pranono Katarino začel to uspešnico, po kateri se danes imenuje linija vin, narejena iz selekcioniranega grozdja iz različnih vinogradov, ki nato počivajo v hrastovih sodih. Tako je njihovo vino vsako leto nekoliko drugačno, ker je tudi eden izmed pomembnih ciljev Prinčičevih.

Američani so Prinčičeve nagradili kar s tremi medaljami.

30 tisoč litrov butičnega vina pridelajo.

Zanimivo, da prihaja platinasti sivi pinot, letnik 2023, iz povsem osnovne linije njihovih vin.

Nemara pa je še pomembnejši tisti, ki pravi, da ne pozabljajo svojih korenin: prvi zapisi, da se je pri njih nekaj dogajalo, segajo v leto 1848; zapisi pa tudi sporočajo, da so na kmetiji že tedaj gojili sadje in vinsko trto. Sicer niso bili njihovi predniki, a se še kako zavedajo, da se je marsikaj dogajalo že veliko prej, vsaj pred 2000 leti. »Na območju Brd so Rimljani že tedaj zavzeto gojili oljke, češnje in vino,« nam je razlagal nagrajeni vinar, ki pripada že četrti generaciji Prinčičevih in ki ponosno in marljivo sledi družinskemu izročilu tako pradedka, avstro-ogrskega vojaka Mihaela, ki je bil v Kozani eden izmed začetnikov pridelovanja bolj kakovostnih vin, kakor očeta Srečka, ki je sinu predal najlepši odnos do narave ter vseh njenih sadov.

Tomaž Prinčič ne nazadnje sledi Mihaelovemu prvemu načelu: »Ker zemlja ni moja last, pač pa jo samo upravljam, jo moram negovati tudi za prihodnje rodove.«

Izjemno spoštljiv odnos do vsega tistega, kar so počeli že njegovi predniki, pa se kaže tudi v tem, da so Tomaževi vinogradi, danes jih ima slabih 10 hektarjev, v njih pa pridela 30.000 litrov vina, zatravljeni, to pa zato, da se lahko mikroorganizmi, kot je bilo v navadi že v času njegovega pranona, ohranijo v zemlji, s tem pa prispevajo glavne sestavine za razvoj zdrave vinske trte. Zaradi tega lahko trta iz zemlje potegne, kot pravi Tomaž, vse, kar zmore, »zaradi česar so naša vina ne nazadnje bolj bogata, polna, bolj obstojna«.

Vinogradi okoli Kozane so imeli letos precejšnjo srečo z vremenom, zato tamkajšnji vinarji z nestrpnostjo pričakujejo naslednji letnik.

GAIWC velja za eno najpomembnejših vinskih ocenjevanj na ameriški vzhodni obali.

Prihaja odličen letnik

»Da pa je prav naša osnovna vstopna linija Prinčič prejela to platinasto medaljo, na to sem pa res ponosen!« je v tistem nadaljeval Prinčič ter v kozarec natočil nekaj tega proslavljenega sivega pinota, ki ga nalašč stekleničijo s precejšnjo zakasnitvijo. V kozarec je pritekla tekočina čebulnate barve, ki je v grlu delovala tako svilnato in prefinjeno, ne, nobenega tistega prvega buma ni bilo, vino še zdaleč ni bilo preveč nabito, pač pa ravno prav bogato, pitno ...

Zaradi tekočine čebulnate barve od vsepovsod prihajajo v Kozano.

Vse drugo je stvar zgodovine in okolja, kjer se mešata morski in alpski zrak, kar daje skupaj s flišnato (opočnato) zemljo vinom še dodatno pristnost in mineralnost, zaradi majhnih hektarskih donosov pa tudi butičnost; to je okolje, kjer družina Prinčič (Tomažu pomagajo še žena Andrejka, hči Sara in sin Tine) pripoveduje lastno vinsko pripoved, zgodbo o uspehu. Nekdo je rekel: »Prinčičeva vina so kot telovadec, ki svoje vaje ni opravil samo na pol, pač pa do konca.« Tik preden smo se ustavili na njegovem dvorišču, je prišel iz vinograda. Tomaž je tam opazoval svojega naslednjega telovadca. »Moram reči, da se vse skupaj zelo lepo razvija: mislim, da bomo oktobra zelo zadovoljni!«